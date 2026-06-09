UraniumX Discovery meldet anomale Radioaktivität in vier Bohrlöchern auf Murphy Lake

Vier Bohrungen auf der Uran-Liegenschaft Murphy Lake im Athabasca-Becken durchteuften durchgehend eine graphit- und sulfidreiche Deformationszone mit erhöhter Radioaktivität. Die Ergebnisse bestätigen einen 300 Meter langen, leitfähigen Korridor als vielversprechendes Ziel für hochgradige Uranmineralisierung.

UraniumX Discovery Corp. hat im Rahmen des diesjährigen Bohrprogramm s auf der Uran-Liegenschaft Murphy Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan weitere positive Ergebnisse gemeldet. Die beiden dritten und vierten Bohrlöcher ML26-017 und ML26-018 trafen auf anomale Radioaktivität innerhalb einer mächtigen graphit- und sulfidführenden Deformationszone im Grundgebirge.

Diese Zone liegt etwa 300 Meter in Streichrichtung von den bereits am 2. Juni 2026 gemeldeten Löchern entfernt. Beide Löcher wurden im Zielgebiet 2 gebohrt, um einen Leiter (Conductor) entlang derselben elektrischen Widerstandsniedrig-Trends wie in Zielgebiet 1 zu testen, der durch die von der Gesellschaft finanzierte MLEM-Messung identifiziert wurde.

In Loch ML26-017 wurden mit einem Handspektrometer Werte über 300 cps auf 0,5 Metern (386,0 bis 386,5 m) gemessen (Spitzenwert 460 cps), mit entsprechenden Gamma-Bohrlochmesswerten über 500 cps auf 0,4 Metern (Spitzenwert 2.217 cps). Zudem wurde eine 13,2 Meter mächtige graphit- und sulfidreiche Deformationszone zwischen 401,6 und 414,8 Metern durchteuft.

In Loch ML26-018, das im Liegenden von ML26-017 gebohrt wurde, zeigten sich Handspektrometerwerte über 300 cps auf 0,5 Metern (347,0 bis 347,5 m, Spitze 350 cps) sowie Gamma-Bohrlochmesswerte über 500 cps auf 6,6 Metern (Spitze 1.097,5 cps). Eine 10,3 Meter mächtige Deformationszone wurde zwischen 355,8 und 366,1 Metern erbohrt. Die vier bisherigen Löcher belegen einen konsistenten geologischen Fingerabdruck entlang des etwa 300 Meter langen, leitfähigen Korridors im nördlichen Teil der Liegenschaft, dem Murphy Lake North Trend.

Die Ergebnisse legen nahe, dass ein aktives, uran mineralisierendes System vorliegt. Die endgültigen Laboranalysen auf den Uran-Gehalt für die Löcher ML26-015 bis ML26-018 werden für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet. Das nächste Ziel ist es, festzustellen, ob hochgradige Uranmineralisierung innerhalb des bestätigten leitfähigen Korridors vorhanden ist.

Die von der MLEM-Messung abgeleitete Zielstruktur und die konsistenten geologischen Befunde aus den ersten vier Bohrlöchern unterstützen die Strategie, systematische Folgebohrungen entlang des Murphy Lake North Trend und in den weiteren priorisierten Zielgebieten durchzuführen, um diese Frage zu klären. Solche Folgebohrungen sind jedoch von der Verfügbarkeit von Kapital und weiterhin positiven geologischen Ergebnissen abhängig.

Das Programm wird nun zu Zielgebiet 4 im südlichen Teil der Murphy Lake-Liegenschaft wechseln, das in Streichrichtung des historischen Bohrlochs ML22-006 aus dem Jahr 2022 liegt, das 0,065 % U3O8 über 2,5 Meter (inklusive 0,242 % U3O8 über 0,5 Meter) ergab. Zielgebiet 4 war durch die MLEM-Untersuchung im Mai 2026 identifiziert und verfeinert worden.

Die Murphy Lake-Liegenschaft befindet sich im Herzen des aktivsten Explorationskorridors im östlichen Athabasca-Becken, nur 5 km von IsoEnergy's Hurricane Deposit, der weltweit hochgradigsten angezeigten Uranressource, und 4 km von Cameco's La Rocque Lake Uranium Zone entfernt, wo Bohrloch Q22-040 29,9 % U3O8 über 7,0 Meter durchteufte. CEO Esen Boldkhuu kommentierte: 'Pechblende in Loch 1, derselbe Leiter und dasselbe Alterationspaket 300 Meter in Streichrichtung in den Löchern 3 und 4, alles innerhalb von 5 km des Hurricane-Vorkommens von IsoEnergy.

Die MLEM-Messung hat funktioniert, der Korridor ist bewiesen, und die nächste Bohrphase wird entlang der Streichrichtung von F4's Interzept von 0,242 % U3O8 aus dem Jahr 2022 testen.





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Uraniumx Discovery Corp. Murphy Lake Athabasca Basin Bohrprogramm Uran-Exploration MLEM Deformationszone Radioaktivität

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Intels nächste CPU nimmt Formen an - Chip-Foto und Mainboard-Specs aufgetauchtZwei Leaks zu Intels Nova-Lake-S-Prozessoren geben die nächsten Einblicke in die Pläne der kommenden 'Core Ultra 400'-CPUs.

Read more »

Die WM und das Wetter: im Extremfall „lebensbedrohlich“Winston-Salem - Eine frische Brise vom Lake Michigan bescherte der DFB-Auswahl in den ersten Tagen weitgehend ein angenehmes Wohlfühlklima in Chicago.

Read more »

Vergleichstest: Vier Notebooks mit Core Ultra 300 alias Panther LakeIntel nimmt den Kampf gegen die erstarkte ARM-Konkurrenz auf. Wir checken, wie sich vier Notebooks hinsichtlich Performance und Akkulaufzeit schlagen.

Read more »

F4 und UraniumX stoßen auf anomale Radioaktivität in 300-m-Stepout-BohrlöchernDas dritte und das vierte Bohrloch erweitern den mineralisierten Korridor um 300 m in Streichrichtung Kelowna, British Columbia / 9. Juni 2026 / IRW-Press / F4 Uranium Corp (TSXV: FFU)

Read more »