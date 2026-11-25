Spitzenschuhe und Tutus gibt es keine zu sehen, wenn das alte Dracula-Sujet in München neu aufgegriffen wird. Wie das visuell eindrückliche, moderne Werk bei seiner Premiere beim Publikum ankam.

Spitzenschuhe und Tutus gibt es keine zu sehen, wenn das alte Dracula-Sujet in München neu aufgegriffen wird. Wie das visuell eindrückliche, moderne Werk bei seiner Premiere beim Publikum ankam.

München - Nach der Uraufführung von "Carpathia - Der Mythos der Untoten" vergeht einige Zeit, bis der Applaus des sonst so begeisterungsfähigen Publikums des Bayerischen Staatsballetts zunimmt. Allzu ungewohnt, auch beklemmend scheint das neue Werk von Edward Clug. Es geht darin um einen Vampir, der einen Reisenden in seine Fänge lockt, sich von dessen Frau angezogen fühlt und seine Macht immer weiter auf die Welt der Lebenden ausdehnt, bevor er schließlich eliminiert und damit erlöst wird.

Advertisement

Advertisement

Die Erzählung, zu der sich der aus Siebenbürgen stammende Clug von Bram Stokers "Dracula"-Roman sowie den bekannten Verfilmungen durch Friedrich Wilhelm Murnau und Werner Herzog inspirieren ließ, ist das Auftragswerk kein herkömmliches Handlungsballett. Eher ein Tanztheater, mit Brüchen und Sprüngen statt eines leicht verständlichen linearen Ablaufs. Und mit einer Vielzahl bildstarker Szenen, bei denen immer wieder das komplette Ensemble die weitläufige Bühne des Münchner Nationaltheaters füllt.