Urban-Fantasy-Action-Rollenspiel: Neue Story-Arc, neue Herausforderungen und neue Gefährten

Das Urban-Fantasy-Action-Rollenspiel bereitet sich auf zahlreiche Neuerungen vor, die in einer Sondersendung und zusätzlichen Videos näher vorgestellt werden. Version 3.0 ist die nächste Major-Version des Spiels und markiert den Start von Saison 3 mit einem neuen Story-Arc, der euch in eine Stadt hoch oben über den Wolken führt, wo ein Großteil der Bevölkerung aus Bangboo besteht, hat fernab von New Eridu eine ganz eigene Kultur aufgebaut, die visuell an ein Sci-Fi-London erinnert. Die Proxys reisen hierhin, um ihre außer Kontrolle geratenen Kräfte zu bändigen, und werden dabei in einen neuen Konflikt verwickelt. Neue Orte bedeuten nicht nur neue Gefahren, sondern auch neue Gefährten.

Das Urban-Fantasy-Action-Rollenspiel ist kostenlos für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC sowie für Smart-Geräte verfügbar und bereitet sich auf zahlreiche Neuerungen vor, die in einer Sondersendung und zusätzlichen Videos näher vorgestellt worden sind.

Wir haben für euch alles Wichtige zusammengefasst. Version 3.0 ist die nächste Major-Version des Spiels und markiert den Start von Saison 3 mit einem neuen Story-Arc, der euch in eine Stadt hoch oben über den Wolken führt, wo ein Großteil der Bevölkerung aus Bangboo besteht, hat fernab von New Eridu eine ganz eigene Kultur aufgebaut, die visuell an ein Sci-Fi-London erinnert.

Die Proxys reisen hierhin, um ihre außer Kontrolle geratenen Kräfte zu bändigen, und werden dabei in einen neuen Konflikt verwickelt. Neue Orte bedeuten nicht nur neue Gefahren, sondern auch neue Gefährten. Als Erstes könnt ihr auf die Unterstützung der Rang-S-Agentin(Wind, Anomalie) bauen, die Gegner mit ihren Tornados aufmischt und für großen Flächenschaden sorgt. Als erste Wind-Agentin im Spiel sorgt sie mit dem Vortex-Effekt für neue Kampfstrategien.

Daraufhin erscheint die Rang-S-Agentin(Ether, Attacke) kostenlos freischalten. Dieses Wesen ist eine Manifestierung der Kräfte, die in den Proxys schlummern, und bietet mit vier ultimativen Fähigkeiten einen einzigartigen Spielstil. Neu in der Version ist außerdem der Rang-S-Bangboo, der Roscaelifer-Agenten mit einem Speerfeuer unterstützt. Zurück in limitierten Kanälen sind diesmal Ye Shunguang (Klingenschliff, Attacke) und Sunna (Physisch, Support).

Mit Drohnenflug, Kamerahacking und sogenannten Singularitätslecks, welche die Umgebung verzerren, können Proxys neue Herausforderungen und Möglichkeiten erwarten. In der neuen Scamall-Höhle können Proxys von Pyrois Fähigkeiten Gebrauch machen und in hohem Tempo über die Himmelstransitwege sausen. Der Erkundungsfortschritt wird über ein Interboo-Sammelsystem dokumentiert und hält großzügige Belohnungen wie Polychrom und Pyrois' W-Motor bereit. Was sonst noch auf euch wartet, seht ihr in der Videoübersicht, der Sondersendung-Aufzeichnung und zusätzlichem Gameplay-Material zum neuen Schauplatz.

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