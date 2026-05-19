Ex-Coach Meyer, who worked for Jacksonville Jaguars, now faces the loss of millions after losing his case against the team. The judge ruled in Jacksonville's favor, stating Meyer was fired unfairly and hence their team should not be held responsible for paying what should have been his remaining salary.

Bittere Niederlage frür Urban Meyer (61) ! Der ehemalige Head Coach der Jacksonville Jaguars hat seinen Millionen-Streit mit dem NFL-Team verloren–und geht damit leer aus.

Meyer wurde in Dezember 2021 nach nur elf Monaten im Amt gefeuert worden. Seine Bilanz: gerade einmal zwei Siege bei elf Niederlagen–daher zahlreiche Skandale neben dem Platz. Besonders schwer wog der Vorwurf von Ex-Kicker Josh Lambo. Der hatte erklärt, Meyer habe ihn während des Warm-ups vor einem Training gegen das Bein getreten.

Später hatte Lambo sowohl Meyer als auch die Jaguars wegen eines angeblich feindseligen Arbeitsumfelds verklagt. Die Klage gegen die Jaguars wurde inzwischen wiedergezogen, das Verfahren gegen Meyer laufen aber weiter. Der Prozess soll Anfang August beginnen. Auch sonst sorgte Meyer in Jacksonville immer wieder für Schlagzeilen.

So hatte er Fitness-Coach Chris Doyle verpflichtet, der in seiner Zeit an der University of Iowa rassistische Aussagen und Mobbing gegen schwarze Spieler vorgeworfen worden waren. Kurz darauf tauchte Doyle jedoch wieder auf, die Zusammenarbeit wurde beendet nachdem kritische Stimmen laut geworden waren. Besonders auffallend war vor allem ein Vorfall nach einem Aöuöftsspiel in Cincinnati. Meyer flog damals nicht mit der Mannschaft räck nach Jacksonville.

Kurz darauf tauchten Videos auf, die ihn mit einer fremden Frau in einer Bar in Ohio zeigten. Clubbesitzer Shad Khan rögte den Coach damals heftig und Meyer entschuldigte sich später. Der heute 61-jährige arbeitet inzwischen als College-Football-Experte bei Fox Sports. Er wurdeExcellenz am Sport, Beckmann, Beckschulte tbl 1 u e





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Urban Meyer Football NFL Team Law Suit Disappointing Results

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