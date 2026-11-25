Sebastian Hoeneß verzichtet bei Stuttgart auf Kapitän Undav gegen Inter Mailand. Die Taktik变化 soll Defensive stärken und Joker-Qualitäten nutzen.

Stuttgart s Bundesligist tritt am kommenden Abend in der Champions League beim italienischen Serienmeister Inter Mailand an. Das Spiel beginnt um 21 Uhr und wird exklusiv von DAZN übertragen. Die Schwaben stehen unter Druck, nachdem sie in den ersten drei Turnierspielen sieben Punkte sammelten, aber am letzten Spieltag in Istanbul eine klare 0:2-Niederlage hinnehmen mussten. Trainer Sebastian Hoeneß will nun mit einer taktischen Neuerung gegen den Favoriten reagieren und sucht nach Wegen, die eigene Leistungsfähigkeit wiederherzustellen.

Taktischer Umbruch bei Inter Mailand

Sebastian Hoeneß hat eine überraschende Änderung in der Startelf verkündet und verzichtet auf seinen erfahrenen Stürmer Deniz Undav für das erste Einsatzmoment. Der Trainer begründete diese Entscheidung im Gespräch mit DAZN damit, dass er stets die bestmögliche taktische Passung für die jeweilige Situation sucht. Anstelle des bisherigen Konzepts setzt Hoeneß nun auf eine Offensive mit Chris, Bilal und Medo an der Spitze. Diese personelle Umstellung ist Teil einer breiteren Strategie, die darauf abzielt, die Defensive des Teams zu stabilisieren.

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Verteidigungsorientierung als Strategie

Die neue Aufstellung zeichnet sich durch eine deutliche Verschiebung hin zu einer defensiveren Spielweise aus. Hoeneß gab zu, dass das Team allgemein einen Tick defensiver agieren wird, um die eigenen Verteidigungslinien zu sichern. Diese Anpassung ist notwendig, um dem offensivstarken Inter Mailand Paroli zu bieten. Der Trainer betonte, dass es darum geht, den richtigen Zugang zum Spiel zu finden, anstatt sich rein auf den Offensivdrang zu verlassen. Diese conservative Grundhaltung soll helfen, Fehler zu minimieren und die strukturelle Integrität der Mannschaft zu wahren.

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Rolle der Wechselwirkenden Akteure

Eine weitere Komponente der taktischen Überlegung ist die bewusste Zurückhaltung eines Schlüsselspielers, der als Joker dienen soll. Hoeneß erwähnte, dass es eine Möglichkeit geben könnte, einen spezifischen Akteur im Hinterkopf zu behalten, um diesen gezielt in das Spielgeschehen einzubringen. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Team, je nach Bedarf einen anderen Zugang zum Spiel zu schaffen und Impulse von der Bank aus zu setzen. Die Entscheidung, Undav nicht von Beginn an einzusetzen, ist also strategisch gewollt und dient der Flexibilität im Verlauf der Partie.

Joker-Qualitäten und historische Bewährung

Dass Deniz Undav dieser entscheidende Faktor sein kann, hat er in der Vergangenheit bereits häufig unter Beweis gestellt. Seine Fähigkeiten, Spiele allein durch seinen Einsatz als Einwechselspieler zu wenden, sind international anerkannt. Seit der Weltmeisterschaft sind seine Jokerqualitäten weltweit bekannt und gefürchtet. Indem Hoeneß diesen Spieler zurückhält, nutzt er diese spezifische Stärke als Hebel für die zweite Hälfte des Spiels. Die Erwartungshaltung ist hoch, dass Undav die Situation ändern kann, wenn er das Feld betritt und seine individuellen Qualitäten gegen die Defensive von Inter ausspielt.