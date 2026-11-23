Die lebendige künstliche Haut von Urgo soll Transplantationen bei schweren Wunden erleichtern. Klinische Tests sind für 2030 geplant.

Die Entwicklung von Urgo soll Transplantationen bei schweren Wunden erleichtern. Das Forschungsvorhaben gehört zu den Projekten, die Montag auf dem Investitionsgipfel „Choose France“ geehrt wurden.

Urgo ist es gelungen, im Labor eine lebende künstliche Haut herzustellen, die Patienten implantiert werden kann. Dem französischen Pharma- und Gesundheitsspezialisten Urgo ist es gelungen, erstmals eine lebende künstliche Haut zu entwickeln, die Patienten transplantiert werden kann. Eine Weltpremiere, sagte der Vorsitzende des Familienkonzerns Guirec Le Lous der Börsen-Zeitung.

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Das 2021 zusammen mit der französischen Blutbank, dem Zentrum für Stammzellenforschung, dem Forschungszentrum CNRS, der Universität Lyon und Dassault Systèmes begonnene Forschungsvorhaben Genesis gehört zu den Projekten, die Montag bei der zweiten innerfranzösischen Ausgabe des Investitionsgipfels „Choose France“ geehrt wurden. Bisher hätte Patienten mit großen Wunden eigene Haut entnommen und transplantiert werden müssen, erklärte Le Lous.

„Manchmal gibt es dafür nicht genug Haut und häufig müssen mehrere Transplantationen vorgenommen werden, was für die Patienten schmerzhaft und riskant ist. “ Das Unternehmen L’Oréal testet seine Produkte zwar in vitro an rekonstruierter Haut, doch diese lässt sich nicht transplantieren. „Die von uns entwickelte Haut besteht aus lebenden Zellen, pluripotenten Stammzellen, die wir trainiert haben, Hautzellen zu werden. “Damit gehört die aus Dijon stammende Gruppe, die mit 4.000 Mitarbeitern 2026 einen Umsatz von 1 Mrd.

Euro erwartet, zu den etwa zehn Unternehmen weltweit, die über eine eigene pharmazeutische Stammzellenbank verfügen. Dank Kryokonservierung, einer speziellen Einfrierart, kann die künstliche Haut nach Angaben Urgos im Voraus produziert, von Krankenhäusern in ausreichender Menge gelagert und in alle Welt transportiert werden. Nach dem Auftauen blieben die Zellen lebendig, erklärte Le Lous. Bevor das in Deutschland mit seiner wichtigsten Auslandstochter in Sulzbach vertretene Unternehmen die künstliche Haut tatsächlich auf den Markt bringen kann, werden jedoch noch einige Jahre vergehen.

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Denn vor den klinischen Tests, die 2030 beginnen sollen, muss Urgo nach Angaben von Le Lous sicherstellen, dass es auch größere Serien der künstlichen Haut produzieren kann. Das Wichtigste sei jedoch die Sicherheit der Patienten, sagte er.

„Deshalb werden wir viele Tests durchführen, bevor wir mit den eigentlichen klinischen Tests beginnen werden. “ Deshalb dürfte die Markteinführung vermutlich erst 2040 erfolgen. Durch das Projekt, dessen Budget bis zu den klinischen Tests 100 Mrd. Euro beträgt, sind 50 neue Arbeitsplätze entstanden, davon 25 bei Urgo.

Der französische Staat unterstützt das Vorhaben mit 22,8 Mill. Euro. Neben Urgos Projekt sind auf dem Investitionsgipfel „Choose France“ 273 Industrieprojekte französischer Unternehmen mit Investitionen von insgesamt 42,5 Mrd. Euro gefeiert worden, darunter 14,9 Mrd.

Euro Neuinvestitionen, verteilt auf 81 Projekte. Dazu gehören die Pläne L'Oréals, 300 Mill. Euro in den Umweltwandel seiner Standorte sowie in Forschung und Entwicklung zu investieren. Elyse Energie wiederum will 70 Mill.

Euro in den Bau von je einer Produktionsstätte für Emethanol und Sustainable Aviation Fuel stecken und Pharmaunternehmen Théa 75 Mill. Euro in den Bau einer Fabrik für ophthalmologische Implantate. Zu den bereits im Laufe des Jahres angekündigten Projekten gehören der große Investitionsplan des Flughafenbetreibers ADP über 9,5 Mrd. Euro für seine Pariser Airports sowie die Pläne des Stromnetzbetreibers RTE , 8 Mrd.

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Euro in die Elektrifizierung Frankreichs zu investieren. Präsident Emmanuel Macron, der Montagabend 150 Chefs französischer Unternehmen zum Dinner im Elysée-Palast eingeladen hatte, kündigte anlässlich des Gipfels bei einem Besuch bei Airbus in Toulouse an, dass der Staat die Forschung der Luft- und Raumfahrtindustrie mit 350 Mill. Euro unterstützen werde. Der Flugzeugbauer selber prüft gerade ein Projekt für den Bau eines neuen Werks bei Toulouse für mehr als 600 Mill.

Euro. Von den grünen Technologien Wasserstoff und CO2-Abscheidung hat sich Andritz mehr erhofft. Das Interesse der Kunden sei da, aber die Rahmenbedingungen seien schwierig. Derweil mausert sich das Wasserkraft-Geschäft zum Wachstumstreiber.

Tengelmann und Rewe schließen sich zusammen, um aus Obi und Toom eine einzige Baumarktkette zu machen. Zusammen kommen sie auf über 600 Filialen in Deutschland. In Agons virtueller Kampfarena sollen sich unter anderem Drohnenangriffe simulieren lassen. Die aktuelle Finanzierungsrunde hat 70 Mill.

Dollar eingebracht – unter anderem vom britischen Staat. CrowdStrike zahlt für Zscaler 43,9 Mrd. Dollar in Aktien und erweitert damit das Geschäft mit cloudbasiertem Netzwerkschutz, der klassische VPN-Lösungen ersetzt. Die Geliebte des früheren Nvidia-CEOs soll über ein Jahr Kontakt zu Chinas Geheimdienst gehalten haben.

Das berichtet die „New York Times“ unter Berufung auf Insider. ABB übernimmt den deutschen Ventilatorenhersteller Ziehl-Abegg für 2,65 Mrd. Dollar. Dessen Produkte werden in Rechenzentren und der Medizintechnik eingesetzt.

Die Marge soll innerhalb von drei Jahren auf das Niveau der Antriebssparte steigen.