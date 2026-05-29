Urinanalyse könnte Autismus früher erkennen lassen – Darm spielt Rolle

Eine neue Studie aus den USA zeigt, dass bestimmte Stoffwechselprodukte im Urin von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) deutlich häufiger erhöht sind. Besonders auffällig war ein Stoff namens p-Kresol-Sulfat, der entsteht, wenn bestimmte Darmbakterien Eiweißbestandteile aus der Nahrung abbauen. Diese Ergebnisse könnten dazu führen, dass ASS früher erkannt werden können.

Im Urin von Kindern könnte sich ein früher Hinweis auf Autismus verbergen – und der Darm spielt dabei offenbar eine größere Rolle als lange gedacht.

Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) nehmen seit Jahren zu. Forscher suchen deshalb intensiv nach Möglichkeiten, betroffene Kinder früher zu erkennen. Eine neue Studie aus den USA richtet den Blick auf den Zusammenhang zwischen ASS und bestimmten Stoffwechselprodukten im Urin. Kinder mit ASS hatten deutlich häufiger erhöhte Mengen solcher Stoffe im Urin, im Durchschnitt mehr als drei auffällige Stoffe, die bei keinem der Kinder ohne ASS in dieser Höhe gemessen wurden.

Die Studie involvierte 52 Kinder mit ASS und 47 Kinder ohne ASS, alle zwischen zwei und elf Jahren alt. Die Forscher analysierten die Urinproben mit einer sehr empfindlichen Labormethode und suchten gezielt nach Stoffwechselprodukten von Darmbakterien und Hefen, insbesondere einem Stoff namens p-Kresol-Sulfat. Dieser Stoff entsteht, wenn bestimmte Darmbakterien Eiweißbestandteile aus der Nahrung abbauen. Besonders auffällig war, dass dieser Stoff bei vielen Kindern mit ASS deutlich erhöht war.

Einige gemessene Substanzen lagen sogar 100- bis 1000-mal höher als bei Kindern ohne ASS. In der ersten Analyse erkannte das Testsystem rund 90 Prozent der betroffenen Kinder korrekt. Kein Kind aus der Kontrollgruppe wurde fälschlich als betroffen eingestuft. In einer zweiten, strengeren Analyse sank die Trefferquote auf 78 Prozent.

Die Forscher vermuten, dass bestimmte Stoffwechselprodukte über das Blut ins Gehirn gelangen und dort Prozesse beeinflussen könnten. Ein direkter Beweis dafür liefert die Studie allerdings nicht. Sie zeigt lediglich, dass diese Stoffe bei vielen Kindern mit ASS auffällig erhöht waren. Da es sich um eine Pilotstudie handelt, müssen die Ergebnisse in größeren Gruppen bestätigt werden.

Zudem ist noch unklar, wie stark Ernährung oder Medikamente die Werte beeinflussen





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