Urlauber an Portugals Südküste haben die Qual der Wahl

Die Algarve bietet Strände mit völlig unterschiedlichem Charakter - von kleinen Felsbuchten bis zu kilometerlangen Sandflächen.

Urlaub er an Portugal s Südküste haben die Qual der Wahl: Die Algarve bietet Strände mit völlig unterschiedlichem Charakter - von kleinen Felsbuchten bis zu kilometerlangen Sandflächen.

Welche Badestelle die schönste ist, bleibt Geschmackssache. Einige Orte stechen jedoch besonders hervor. Der Strand Prainha in Alvor ist einer der schönsten an der Algarve. Vom Meer geformte Felsen teilen die Küste in mehrere Abschnitte.

Bei Ebbe verbinden natürliche Durchgänge die einzelnen Buchten miteinander. Schnorchler schätzen die vorgelagerten Felsen, während Spaziergänger von hier aus den langen Sandstrand von Alvor erreichen können. Rund um die Ponta da Piedade in Lagos erwartet Besucher eine der bekanntesten Küstenlandschaften der Algarve. Bis zu 20 Meter hohe Felsformationen mit Bögen, Grotten und Höhlen prägen das Bild.

Einige kleine Buchten sind nur über steile Pfade oder per Boot erreichbar. Nur etwa einen Kilometer entfernt liegt der Praia do Camilo. Über eine Holztreppe mit rund 100 Stufen gelangen Besucher zu zwei kleinen Buchten, die durch einen Tunnel verbunden sind. Die leichte Erreichbarkeit hat allerdings ihren Preis: In der Hauptsaison wird es oft eng.

Praia do Carvalho lässt sich nur über einen steilen, von Hand in den Fels gehauenen Treppentunnel von der Steilküste aus erreichen. Etwas abenteuerlicher ist der Weg zum Praia do Carvalho bei Carvoeiro. Der Zugang führt durch einen in den Fels geschlagenen Treppentunnel. Die kleine Bucht ist von Felsen umgeben und bei Klippenspringern beliebt, die hier aus bis zu zwölf Metern Höhe ins Wasser springen.

Ein Wahrzeichen der Algarve ist die berühmte Höhle am Praia de Benagil. Der als 'Kathedrale' bekannte Hohlraum wurde vom Meer ausgewaschen und ist bei Ebbe schwimmend oder per Boot erreichbar. Die Küste rund um Benagil zieht zudem Kajakfahrer, Stand-up-Paddler und Wanderer an, die auf dem Küstenpfad Richtung Praia da Marinha spektakuläre Ausblicke genießen. Der Praia da Marinha gehört seit Jahren zu den bekanntesten Stränden Portugals.

Bis zu 30 Meter hohe Felswände schützen die Bucht vor Wind. Schnorchler entdecken hier mit etwas Glück sogar Seepferdchen. Ein Felsabbruch von 1998 zeigt aber: Die Küste hat auch ihre Gefahren. Ruhiger mag, findet auf der Ilha da Culatra vor Olhão kilometerlange Dünenstrände.

Die Insel ist nur per Boot oder Fähre erreichbar. Hotels gibt es nicht, viele Besucher kommen nur für einen Tagesausflug. Der Praia Odeceixe verbindet Fluss- und Meereslandschaft. Während Kinder in geschützten Bereichen baden können, warten Surfer draußen auf dem Atlantik auf die perfekte Welle. Wer mag, kann auch im Süßwasser baden oder den Fluss hinaufpaddeln





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