Urologe Dr. Tobias Jäger rät Männern zum Urinieren im Stehen. Neue Studien zeigen jedoch, dass die Position für Gesunde kaum relevant ist. Welche Haltung sich bei Prostatabeschwerden empfiehlt, erklärt der Experte.

Dr. Tobias Jäger, ein erfahrener Urologe mit einer Praxis in Essen und als Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit e. V., hat eine klare Positionierung bezüglich der männlichen Hygiene entwickelt. Nach seiner fachlichen Einschätzung sollten Männer ihre Blase in jedem Alter vorzugsweise im Stehen entleeren, um eine optimale Harnableitung zu gewährleisten. Diese Empfehlung basiert auf der medizinischen Beobachtung, dass die stehende Position das Risiko minimiert, dass Resturin in der Blase verbleibt. Ein solcher verbleibender Urin kann auf lange Sicht schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben, darunter die Erhöhung der Anfälligkeit für Harnwegsinfekte und die Entstehung von Blasensteinen. Die Haltung ist somit ein relevanter Faktor für die langfristige Blasengesundheit.

Wissenschaftliche Studien zur Haltung beim Urinieren

Um die tatsächliche Auswirkung der Harnableitungshaltung auf die Blasenentleerung empirisch zu prüfen, wurden verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt. Eine Studie aus Kolumbien untersuchte den Prozess bei 52 gesunden Männern im Alter von 18 bis 39 Jahren, die ihren Urin in beiden möglichen Positionen abgaben. Das Ergebnis dieser Forschung deutet darauf hin, dass die Körperhaltung für gesunde Männer keinen signifikanten Unterschied macht. Sowohl die Menge des ausgeschiedenen Urins als auch die Geschwindigkeit des Strahls blieben zwischen den Positionen nahezu identisch. Lediglich im stehenden Modus wurde festgestellt, dass der Urinstrahl etwas länger benötigte, um seine maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Diese Daten widerlegen die verbreitete Annahme, dass eine bestimmte Haltung bei Gesunden die Effizienz der Entleerung drastisch verändert.

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Anders sieht die Datenlage jedoch aus, wenn die Untersuchungen auf Männer mit spezifischen urologischen Beschwerden beschränkt sind, insbesondere auf solche mit einer vergrößerten Prostata. Bei dieser Patientengruppe ist die Gefahr höher, dass die Blase nicht vollständig entleert wird, was zu einem erhöhten Restharnvolumen führt. Eine Studie aus dem Jahr 2020, die 194 männliche Teilnehmer umfasste, kam zu dem Schluss, dass sich Betroffene möglicherweise durch das Stehen beim Pinkeln verbessern könnten. Die Forscher stellten fest, dass der Urin in dieser Position schneller floss und insgesamt weniger Rückstand in der Blase verblieb. Dies unterstützt die These, dass das Stehen für Männer mit eingeschränkter Blasenentleerung vorteilhaft sein kann.

Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen veröffentlichten andere Experten 2014 eine Auswertung von elf verschiedenen Studien. Diese Meta-Analyse kam zu einem gegenteiligen Fazit. Die Forscher stellten fest, dass Männer, die unter Beschwerden beim Wasserlassen litten, ihre Blase im Sitzen im Durchschnitt besser entleeren konnten. Dabei verblieben rund 25 Milliliter weniger Urin in der Blase im Vergleich zur stehenden Position. Da die aktuellen Forschungsergebnisse teils divergieren, lässt sich aus der bisherigen Studienlage keine allgemeingültige, eindeutige Empfehlung ableiten, die für alle Männer gilt. Die wissenschaftliche Datenlage bleibt hier also komplex und kontextabhängig.

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Früherkennung und PSA-Wert的重要性

Neben der Wahl der richtigen Haltung beim Urinieren rät Dr. Tobias Jäger dringend dazu, urologische Vorsorgeuntersuchungen nicht auf die lange Bank zu schieben. Insbesondere für Männer ab 45 Jahren empfiehlt der Fachmann die regelmäßige Bestimmung des PSA-Blutwerts. Dieser Wert dient als wichtiger biomarker, der später als Vergleichswert für zukünftige Kontrollen herangezogen werden kann. Durch die regelmäßige Überwachung lassen sich auffällige Veränderungen der Prostata frühzeitig erkennen, bevor sie zu ernsthaften Beschwerden führen. Die frühe Erkennung ist entscheidend, um mögliche Erkrankungen effizient behandeln zu können, und bildet eine wichtige Säule der präventiven Gesundheitsfürsorge für Männer.

Fazit und Handlungsempfehlungen für Männer

Für gesunde Männer ohne jegliche Beschwerden beim Wasserlassen spielt die gewählte Haltung beim Urinieren laut den neueren Studien kaum eine Rolle für die Blasengesundheit. Diese Männer können frei entscheiden, ob sie lieber im Sitzen oder im Stehen urinieren möchten, ohne ein gesundheitliches Risiko einzugehen. Schwieriger wird die Lage jedoch bei Männern, die bereits Probleme mit der Blasenentleerung oder Prostatabeschwerden haben. Für diese Gruppe ist eine individuelle ärztliche Beratung unerlässlich, da die optimale Haltung von der spezifischen Diagnose abhängt. Die Empfehlung des Urologen bleibt bestehen, dass das Vermeiden von Restharn durch die richtige Einstellung des Harndrucks und der Körperhaltung helfen kann, Infektionen und Steinbildung vorzubeugen.