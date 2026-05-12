Ursprünglich starke Positionierung von Bayer trägt zu klaren Ebitda-Ergebnissen bei

Im Januar 2022 verhalt Bayer eine überraschend gute Bilanz. Gute Geschäfte rund um Soja- und Maissaatgut, sowie ein laufendes Sparprogramm, tragen zu klaren Ebitda-Ergebnissen bei. Auch der operative Gewinn im Pharmageschäft ist weniger als erwartet gesunken.

Leverkusen - Bayer verschafft sich einen überraschend starken Jahresanfang dank guter Geschäfte rund um Soja- und Maissaatgut und laufendem Sparprogramm. Im Pharmageschäft verzeichnet der operative Gewinn einen weniger erwarteten Rückgang.

Im ersten Quartal steigt das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 9 Prozent im Jahresvergleich auf 4,45 Milliarden Euro. Analysten hielten nach nur 1,5 Prozent weniger als erwartet ein - Analysten-berschreibung nicht vorhanden





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