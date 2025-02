EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plädiert bei der Münchner Sicherheitskonferenz für die Aktivierung der Ausweichklausel für Verteidigungsausgaben, um der EU-Verteidigung im Angesicht von Bedrohungen durch Russland und der abnehmenden Sicherheitsbeteiligung der USA neue Impulse zu verleihen.

Die Europäische Union (EU) braucht massive Investitionen in ihre Verteidigung , um sich neuen Bedrohungen durch Länder wie Russland zu stellen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlug bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor, die sogenannte Ausweichklausel für Verteidigung sinvestitionen zu aktivieren. Dies würde es den Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre Verteidigung sausgaben deutlich zu erhöhen.

Von der Leyens Vorschlag ist vor allem auf die Bedrohungen durch Russland und die Ankündigung der USA, künftig weniger sicherheitspolitische Verantwortung für Europa zu übernehmen, zurückzuführen. Sie betonte, dass die Verteidigungsausgaben erheblich steigen müssten, um die EU zu schützen. Zudem dränge US-Präsident Donald Trump die EU-Staaten, künftig fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben. Für viele EU-Länder würde dies bedeuten, ihre Verteidigungsausgaben mehr als zu verdoppeln. Derzeit geben die 27 EU-Mitgliedstaaten nach Angaben von der Leyen im Durchschnitt lediglich rund zwei Prozent ihres BIP für Verteidigung aus. Die EU-Kommission schätzt, dass in den nächsten zehn Jahren zusätzliche Verteidigungsinvestitionen in Höhe von rund 500 Milliarden Euro erforderlich sind. Als mögliche EU-Projekte werden ein europäisches Luftverteidigungssystem und eine verstärkte Sicherung der östlichen Landgrenze der Union genannt. Die Ausweichklausel, die in den EU-Schuldenregeln verankert ist, ermöglicht EU-Ländern, vorübergehend von ihren Haushaltsplänen und damit den Obergrenzen für Schulden und Defizit abzuweichen. Sie war zuletzt im Jahr 2020 in der Corona-Pandemie aktiviert worden. Von der Leyen argumentierte, dass die EU sich nun in einer neuen Krise befinde, die einen ähnlichen Ansatz rechtfertige. Wann die Ausweichklausel aktiviert werden soll, ist noch unklar. Zunächst muss der Rat der Mitgliedstaaten mit dem Thema befasst werden





