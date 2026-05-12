Urteil: 5,5 Jahre Haft und Verbote für Frauen- und Mädchenärztin wegen heimlicher Aufnahmen und Berührungen

Der Mediziner berührte und filmte heimlich seine Patientinnen. Während der Behandlung wussten die Frauen und Mädchen nichts davon und waren teilweise völlig nackt. {Keywords}Das Urteil ist schockierend und wirft Fragen nach der Miserabilität der Betroffenen auf. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mediziner vor, Patientinnen während der Behandlung heimlich fotografiert zu haben. Unter den Opfern waren auch minderjährige Mädchen. Auch während seiner Zeit als Oberarzt in einer Klinik wobecerte er illegale Aufnahmen von Patientinnen. Dasčna[in} anlattıın. Es wurde tausende Bilder sichergestellt, die während des Behandlungspraxis von Frauen waren.

Fünfeinhalb Jahre Haft und ein lebenslanges Behandlungsverbot für Frauen und Mädchen lautet das Urteil gegen Dr. Hanno H. (43). Der Mediziner berührte und filmte heimlich seine Patientinnen.vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, Patientinnen während der Behandlung heimlich fotografiert zu haben. Die Frauen und Mädchen wussten nichts davon, waren teilweise völlig nackt. Die Taten ereigneten sich zwischen 2018 und 2022 – zunächst in einer Klinik in Ankum, später in seiner eigenen Praxis in Bramsche.

Die Ausmaße sind schockierend: Mehr als 190 Fälle sind seit vergangenem Oktober von der Kammer bewertet worden, bei rund der Hälfte sei es zusätzlich zu den heimlichen Fotos auch zu den medizinisch nicht zu rechtfertigenden Berührungen im Intimbereich gekommen. Die Masche des Mediziners: Laut Anklage forderte er die Frauen auf, sich für eine „Mobilitätsbehandlung“ bis auf die Unterwäsche zu entkleiden.

Unter den Opfern waren auch minderjährige Mädchen – das Schon während seiner Zeit als Oberarzt in einer Klinik in Ankum soll er illegale Aufnahmen von Patientinnen gefertigt haben





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Hanno H. Urteil Verbot Berührungen Intimbereich Fotografiert Stehlen Schockierend

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