Urteil Buddy Ranch: 3 Jahre 9 Monate Haft für Michael J.

Das Amtsgericht Augsburg verurteilt Michael J. wegen sexueller Misshandlung und Kinderpornografie auf der Buddy Ranch in Friedberg. Das Urteil fällt als zu mild kritisiert.

Das Amtsgericht in Augsburg hat am Montag den 62-jährigen Michael J. zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Der Angeklagte, ehemaliger Betreiber der " Buddy Ranch" in Friedberg, wurde für schuldig befunden, mehrere minderjährige Mädchen sexuell misshandelt und mit Aufnahmen ihrer Intimsphäre belästigt zu haben. Die richterliche Entscheidung fiel trotz eines eingeschränkten Geständnisses des Angeklagten, das jedoch als mangelnde echte Reue gewertet wurde. Michael J. hatte sich in der Verhandlung auf Hüftprobleme berufen und kam mit einem Rollator zum Gerichtstermin.

Manipulative Strukturen auf der Ranch

Michael J. lockte junge Mädchen zwischen acht und fünfzehn Jahren mit einem scheinbar unerschwinglich günstigen Angebot an den Pferdshof. Für monatlich sechzig Euro, deutlich unter dem üblichen Marktpreis von hundert Euro, bot er Reitunterricht und Umgang mit den Tieren an. Die Ermittlerin vor Gericht beschrieb, wie der Angeklagte ein enges, fast familiäres Umfeld etablierte, um das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. Er versprach ihnen Turnierteilnahmen, die Finanzierung von Ausrüstung und im Einzelfall sogar die Schenkung eines eigenen Pferdes. Diese Versprechungen dienten dazu, die Mädchen an den Hof zu binden und später für die erduldeten Übergriffe zu entlohnen.

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Geheime Überwachung und systematische Belästigung

Im Gegenzug für die scheinbar großzügigen Angebote mussten die Opfer sexuelle Übergriffe hinnehmen. Laut Anklage berührte Michael J. die Mädchen regelmäßig intim, während sie auf- und abstiegen, um sich sexuell zu erregen. Zusätzlich installierte er in der Umkleide, einem alten Bauwagen, eine Mini-Kamera in einer Box, um die Kinder heimlich beim An- und Ausziehen zu filmen. Da es keine echten Sanitäranlagen gab, schickte er die Kinder zur Toilette in eine mit einer Kamera überwachte Ecke. Die aufgezeichneten Videos benannte er mit widerlichen Dateinamen, darunter "Spitzen-Titten", was die Penetranz und Boshaftigkeit der Taten unterstreicht. Ein weiteres Ritual bestand darin, die Mädchen mit Stroh einzureiben, um sie später zum Ausziehen zu zwingen.

Position der Nebenklage und Anwaltsargumente

Isabel Kratzer-Ceylan, die Nebenklageanwältin, die mehrere betroffene Eltern vertritt, charakterisierte Michael J. als manipulativen Täter. Sie betonte, dass er den Kindern schamlos schlechtes Gewissen mache, um sie zum Schweigen zu bringen. Die Juristin erklärte, die Mädchen hätten Angst gehabt, nichts mehr über die Pferde berichten oder sich um sie kümmern zu können, falls sie die Vorfälle aufdecken. Dieses psychologische Erpressungsmittel nutzte der Angeklagte aus, um seine Taten über einen längeren Zeitraum geheim zu halten. Die Anwälte der Opfer forderten eine härtere Strafe und verwiesen auf die langfristigen psychischen Schäden, die durch diese systematische Ausbeutung entstanden sind.

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Aufdeckung und Verlauf des Gerichtsverfahrens

Die Straftaten wurden erst öffentlich, als Ermittler im Internet kinderpornografische Inhalte entdeckten, die Michael J. verbreitet hatte. Bei einer darauffolgenden Hausdurchsuchung sicherten die Beamten weitere Aufnahmen der minderjährigen Opfer. Michael J., der sich seit Januar in Untersuchungshaft befand, legte über seinen Verteidiger ein Geständnis ab und bezeichnete die Taten als den größten Fehler seines Lebens. Trotz dieses Geständnisses zeigte er im Gerichtssaal keine echte Reue. Er rechtfertigte sein Handeln nicht direkt, sondern fokussierte sich auf seine eigenen körperlichen Beschwerden und sein Unbehagen im Prozess, was die Schwere seiner Taten in den Augen des Gerichts kaum relativieren konnte.

Kritik am Urteil und aktuelle Rechtslage

Die Verurteilung zu drei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe stieß in den Lagern der Opferfamilien auf scharfe Kritik. Eine Mutter eines geschädigten Mädchens bezeichnete das Urteil nach der Verkündung als milde Strafe im Vergleich zum Leiden, das die Täterin den betroffenen Familien zugefügt hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da Einspruchsfristen abgelaufen werden müssen. Der Fall der "Buddy Ranch" in Friedberg bleibt ein trauriges Beispiel dafür, wie Täter durch scheinbar wohlfeile Angebote und emotionale Erpressung Schwachstellen in Familien ausnutzen, um Kinder für ihre kriminellen Absichten zu missbrauchen.