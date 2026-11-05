Urteil gegen Berliner Vergewaltiger: 69-Jähriger legt Revision ein

Das Landgericht Berlin verurteilte einen 69-jährigen Elektriker wegen 22 Fälle von Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung zu zwölf Jahren Haft. Der Verurteilte hat nun Revision eingelegt.

Ein 69-jähriger Mann aus Deutschland hat gegen das Urteil des Landgerichts Berlin vom 28. Oktober Rechtsmittel eingelegt. Die Gerichtssprecherin bestätigte, dass der geständige Angeklagte nicht auf seine Bestrafung verzichtet, sondern die Revision ergriffen hat. Das Gericht hatte ihn zuvor zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt und angeordnet, die anschließende Sicherungsverwahrung nach Verbüßung der Hauptstrafe anzuordnen.

Details zum Verfahren und den Straftaten

Die Richter des Landgerichts Berlin sahen den Angeklagten in 22 Fällen der Vergewaltigung sowie der gefährlichen Körperverletzung und der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen schuldig. Der gelernte Elektriker hatte seine Opfer über Online-Dating-Plattformen kennengelernt, wobei die meisten aus Berlin und Brandenburg stammten. Im aktuellen Verfahren stand vor allem das Verhalten gegenüber 14 Frauen im Alter von 50 bis 60 Jahren zur Debatte. Die Täterin nutzte dabei die Räumlichkeiten seiner Wohnung in Berlin-Lichtenberg für die Taten aus.

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Die Richter kamen in ihrer Urteilsbegründung zu der Überzeugung, dass der Mann bewusst nach Opfern gesucht hat. Sein primäres Interesse bestand darin, Macht über die schlafenden Frauen auszuüben. Dabei missbrauchte er das Vertrauen der Frauen, die auf der Plattform nach Nähe und einer Beziehungsuchten. Der 69-Jährige betäubte die Frauen bei Treffen in seiner Wohnung, indem er sedierende Substanzen in deren Getränke mischte. Im Anschluss daran vergewaltigte er die wehrlosen Frauen und filmte dabei die Vorgänge.

Opferbetroffenheit und finanzielle Konsequenzen

Nach dem Urteil muss der 69-Jährige mehreren Opfern Zehntausende Euro Schmerzensgeld zahlen. Die Opfer hatten erst im Zuge der Ermittlungen erfahren, was ihnen im Rahmen der Treffen angetrieben wurde. Das Gericht wertete die Tat als schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, da die Täterin nicht nur physische Gewalt ausübte, sondern auch die Intimsphäre durch unbefugte Aufnahmen verletzte. Die finanzielle Belastung durch das Schmerzensgeld stellt eine zusätzliche Sanktion neben der hohen Freiheitsstrafe dar.

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Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Gegen den 69-Jährigen wird wegen weiterer mutmaßlicher Taten in der Zeit von 2016 bis 2022 ermittelt. Dabei handelt es sich um weitere Opfer, die im Umfang von 44 Frauen angegeben werden. Diese Zahlen beziehen sich auf Tatzeitpunkte, die nicht im aktuellen Hauptverfahren behandelt wurden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Anzahl der Betroffenen deutlich höher sein könnte als die im Urteil festgestellten 22 Fälle.

Rechtliche Folgen und aktuelle Situation

Der 69-Jährige sitzt seit März in Untersuchungshaft. Mit der Eilegung der Revision prüft die höhere Instanz, ob das Urteil des Landgerichts rechtlich haltbar ist. Sollte die Revision abgewiesen werden, tritt das Urteil in Kraft. Das bedeutet für den Täter, dass er die zwölfjährige Haftstrafe antreten muss. Im Anschluss daran ist die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung vorgesehen. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Allgemeinheit und soll verhindern, dass der Straftäter erneut gefährliche Taten begeht.

Die Kombination aus langer Freiheitsstrafe und der Anordnung der Sicherungsverwahrung unterstreicht die Schwere der Verbrechen. Das Landgericht Berlin ging davon aus, dass der Mann eine anhaltende Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Die Nutzung von Online-Dating-Plattformen zur gezielten Anwerbung von Opfern wurde als besonders niedrig eingestuft. Die kommenden rechtlichen Schritte werden zeigen, ob das Urteil in der Revision Bestand hat oder ob Änderungen vorgenommen werden müssen.