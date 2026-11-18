Das Amtsgericht Cottbus verurteilt den Energie-Cottbus-Fansänger Stefan Z. wegen schwerer Körperverletzung und politischer Demütigung zu zehn Monaten Haft auf Bewährung.

Das Amtsgericht Cottbus hat am vergangenen Zeitpunkt das Urteil in einem Verfahren gesprochen, das tief in die aktive Fanszene von Energie Cottbus eingreift. Stefan Z., weithin bekannt als führender Vorsänger der aktiven Energie-Fanszene, wurde zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Sein Mitangeklagter Paul H. erhielt ebenfalls eine Zehn-Monats-Strafe auf Bewährung. Die Verurteilung basiert auf einer brutalen körperlichen Attacke, die im Oktober 2022 in der Stadt Cottbus stattfand.

Tathergang und Fluchtversuch im Oktober 2022

Der Kern der Anklage umfasst einen Vorfall, der nahe dem Lokal "Gladhouse" begann. Stefan Z. und Paul H. hatten sich damals zusammen mit weiteren Männern auf die Verfolgung einer Gruppe von drei Freunden gemacht. Während der Flucht dieser Gruppe aus der Nähe des Clubs fielen aus den Reihen der späteren Angreifer Schreie wie "Scheiß Zecken" und "Homos". Zwei der Opfer entkamen kurzzeitig und alarmierten die Polizei noch während des Laufens. Das dritte Opfer stolperte jedoch und wurde von der Verfolgergruppe eingeholt.

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Schwere Gewalt und psychologische Demütigung

Die Zeugenaussagen im Prozess zeichnen ein erschütterndes Bild der Gewalttaten. Stefan Z. kniete sich, wie berichtet, auf den damals 33-jährigen Mann und schlug ihm wiederholt mit der Faust und dem Ellbogen ins Gesicht. Zeugen sprachen von einer hohen Anzahl an Schlägen. Besonders gravierend war die Aussage des Opfers, erzwungen worden zu sein, das Wort "Heil Hitler" auszusprechen. Die Tötung mehrerer Zähne durch heftige Tritte gegen das Gesicht des Mannes kann gerichtlich nicht eindeutig einem einzelnen Täter zugeordnet werden.

Polizeiliche Festnahme und Verteidigungsstrategie

Kurz nach der Tat wurden Stefan Z. und Paul H. von der Polizei gefasst. Beide Männer hatten zuvor versucht, sich in den Vorgarten eines Hauses zu verstecken. Während der Verhandlung räumten die Angeklagten Teile der Vorwürfe ein, bestritten jedoch jegliche politischen Motive. Z.s Verteidiger betonte im Gerichtssaal explizit, dass das Geschehene "nichts mit rechts oder links zu tun" habe. Beide Angeklagten sprachen sich beim Opfer aus und entschuldigten sich für die Taten.

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Aktuelle Folgen und klinische Behandlung

Die physischen und psychischen Narben der Tat sind nach wie vor vorhanden. Das Opfer gibt an, unter den langfristigen Folgen der Attacke zu leiden. Dies umfasst unter anderem Schlafstörungen und eine fortlaufende traumapsychologische Behandlung. Die rechtliche Aufarbeitung der Gewalttat zog sich über einen längeren Zeitraum hin. Aufgrund dieser langen Verfahrensdauer gilt für beide Verurteilten jeweils ein Monat der Haft als bereits vollstreckt, was die noch ausstehende Reststrafe entsprechend verkürzt.

Reaktion des Vereins und rechtliche Konsequenzen

Energie Cottbus hat sich in dieser Angelegenheit nicht inhaltlich geäußert. Der Fußballklub erklärte offiziell, es lägen "keinerlei Kenntnisse" zu den konkreten Details des Falls vor. Die urteilenden Richter haben dennoch klare Konsequenzen für die Fansänger festgeschrieben. Die Bewährungsstrafen von jeweils zehn Monaten treten nun in Kraft, wobei die bereits verbüßte Untersuchungshaft oder Verfahrensdauer angerechnet wurden.