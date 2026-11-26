Wollte ein 38-jähriger Mann einen Döner-Imbissbesitzer im Auftrag anderer töten? Auf der Fahrt zum mutmaßlichen Ziel wurde er mit mehreren Schusswaffen im Auto gestoppt. Nun wird das Urteil erwartet.

Wollte ein 38-jähriger Mann einen Döner-Imbissbesitzer im Auftrag anderer töten? Auf der Fahrt zum mutmaßlichen Ziel wurde er mit mehreren Schusswaffen im Auto gestoppt. Nun wird das Urteil erwartet.

Ulm - Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Auftragskiller wird vor dem Landgericht Ulm am Freitag das Urteil erwartet. Der 38-Jährige soll es auf einen Döner-Imbissbesitzer in Göppingen abgesehen haben - die Polizei stoppte den mutmaßlichen Auftragskiller aber vorher, weil er mit defektem Licht und ohne Kennzeichen auf der Autobahn unterwegs war.

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Angeklagt ist der 38-Jährige, weil er sich bereit erklärt haben soll, ein Verbrechen zu begehen - das ist im deutschen Strafrecht nach Paragraf 30 des Strafgesetzbuches strafbar. Der Mann war im Februar auf der Autobahn 81 bei Weinsberg im Kreis Heilbronn von der Polizei gestoppt worden, weil er zusammen mit einem Begleiter in einem auffälligen Auto unterwegs war. Die beiden versuchten, sich der Polizei zu entziehen.