Russell Brand erhält zehn Jahre und sechs Monate Gefängnis. Die Richterin verhängt das Strafmaß nach Prozessende, während Ex-Partner Jemima Goldsmith neue Vorwürfe erhebt.

Der britische Komiker Russell Brand, 51, muss wegen mehrfacher Vergewaltigung und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen zehn Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Strafmaß wurde kurz nach dem Prozessende verkündet, wobei die Taten im Zeitraum von 2004 bis 2009 begangen wurden. Brand wird sich einer Haftstrafe stellen müssen, die die juristische Abrechnung für die Straftaten darstellt.

Wissenschaftliche Details des Verfahrens

Die Justiz hat die Schwere der Vorwürfe durch die Festlegung der hohen Freiheitsstrafe deutlich gemacht. Die Anklagepunkte bezogen sich auf den sexuellen Missbrauch und die Vergewaltigung von Frauen, wobei ein konkreter Vorfall mit seiner Ehefrau Laura Gallacher, 39, am 27. Oktober vor einem Londoner Gericht verhandelt wurde. Laura Gallacher begleitete ihren Ehemann während der gesamten Hauptverhandlung und zeigte sich auch nach dem Urteil solidarisch an seiner Seite, obwohl die Beziehung durch die Urteile massiv belastet ist. Das Paar ist seit 2017 verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder, was die private Dimension der öffentlichen Straftaten unterstreicht.

Also read Russell Brand: Mehr als zehn Jahre Haft wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung

Historische Warnungen und neue Anschuldigungen

Bereits 2006 hatte die Pop- und Medienfigur Dannii Minogue, 55, öffentlich vor dem Komiker gewarnt. Bei einem Interview für Brands MTV-Show "1 Leicester Square" berichtete sie, dass dieser sich wie ein widerliches Raubtier verhalten und ihr nachgefolgt sei. Minogue betonte damals, dass Brand ein Nein nicht akzeptiere und immer einen Schritt zu weit gehe. Diese Aussage erhält nach dem jetzigen Urteil eine neue, erschreckende Bedeutung als frühes Warnsignal.

Eine weitere gewichtige Stimme kommt von seiner Ex-Partnerin Jemima Goldsmith, 52. Sie gibt an, Gewalt, Zwangskontrolle und Missbrauch von Brand selbst erfahren zu haben. Im Jahr 2014 war sie gezwungen, die Polizei zu rufen, um den Komiker nach einem gewalttätigen Vorfall aus ihrem Haus entfernen zu lassen. Goldsmith verzichtete damals auf eine Anzeige aus Sorge um ihre Kinder, doch ihre Erlebnisse haben tiefe Spuren hinterlassen und untermauern das Bild der Gewaltbereitschaft.

Advertisement

Auswirkungen und zukünftige Verfahren

Die Konsequenzen dieser Verurteilung gehen über die reine Haftstrafe hinaus. Bei der britischen Staatsanwaltschaft liegen bereits Akten über weitere Ermittlungen. Gegen Brand wird wegen zweier weiterer Vergewaltigungsvorwürfe geprüft, ob Anklage erhoben wird. Er wurde in diesen Angelegenheiten bereits befragt, was bedeutet, dass die juristische Verantwortung für Brand nicht mit der aktuellen Verurteilung endet.

Auch sein öffentliches Werk wird neu bewertet. Die Netflix-Serie "Russell Brand: Re-Birth", eine Aufzeichnung aus 2018, in der er über sein Sexualleben prahlte, bleibt zwar technisch verfügbar, wird Nutzern jedoch nicht mehr automatisch empfohlen oder aktiv beworben. In der Show äußerte er sich unverhohlen zu seinem Umgang mit Fortpflanzungsmaterial, was im Licht der Verurteilungen als extrem problematisch angesehen wird. Die Plattform reagiert damit auf die ernsten Vorwürfe und das Urteil.