Urteil gegen Russell Brand: Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe

Gericht in London spricht Russell Brand wegen vier Anklagepunkte schuldig. Die Strafe wird am 9. November verkündet. Hintergründe zum Prozess.

Der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand wurde am Southwark Crown Court in London wegen schwerer sexuell motivierter Straftaten schuldig gesprochen. Die Geschworenen bestätigten vier von sieben Anklagepunkten, welche Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe umfassen. Die Verkündung der konkreten Strafe ist für den kommenden Montag, den 9. November, angesetzt. Bis zu diesem Termin verbleibt der 51-jährige Angeklagte in Untersuchungshaft.

Detailreiche Anklagepunkte und Prozessverlauf

Die Anklage befasste sich mit Vorfällen, die sich zwischen 1999 und 2009 ereigneten. In diesem Zeitraum war Brand eine zentrale Figur der britischen Unterhaltungsindustrie, bevor er internationale Bekanntheit in Hollywood erlangte. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, seine wachsende Popularität systematisch ausgenutzt zu haben, um Frauen zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Die Geschworenen entschieden, dass die Beweislage für vier der sieben vorgeworfenen Taten als gesichert galt.

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Die angeklagten Straftaten reichen von erzwungener sexueller Handlung bis hin zu Vergewaltigung. Die detaillierten Schilderungen vor Gericht zeigten ein Bild eines Mannes, der seine Machtstellung bewusst manipulierte. Obwohl Brand in drei Punkten freigesprochen wurde, bedeutet das Urteil eine starke rechtliche Verurteilung seines früheren Verhaltens. Die genauen Umstände der Verurteilung wurden im Laufe des Verfahrens öffentlich dokumentiert.

Schilderungen der Angeklagten vor Gericht

Die Staatsanwältin Riel Karmy-Jones charakterisierte Russell Brand als skrupellos, berechnend und manipulativ. Sie führte aus, dass der Comedian einen sexuellen Appetit gehabt habe, der darauf abzielte, eine enorme Anzahl an Frauen, reportedly bis zu 5000, zu erreichen. Seine Verhaltensweise sei oft derart kindlich gewesen, als erwarte er, dass jegliche Wünsche automatisch erfüllt würden. Diese Beschreibung stand im starken Kontrast zu seinem öffentlichen Image.

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Eine der Anklägerinnen berichtete von einem Vorfall aus dem Jahr 1999 nach einem Auftritt in Bournemouth. Zunächst habe sich Brand freundlich und zurückhaltend gezeigt. In einem Hotelzimmer jedoch habe sich sein Verhalten drastisch verändert. Sie beschrieb ihn als monsterhaft und erzählte, wie er sie dazu zwang, Fotos von sich anzufertigen. Anschließend habe er sie auf ein Bett gedrückt und vergewaltigt. Ihr Eindruck war, dass sie sich in eine äußerst gefährliche Situation begeben hatte.

Eine weitere Anklägerin schilderte einen Vorfall aus dem Jahr 2009 in London. Nach einem Kennenlernen im Hammersmith Apollo besuchte sie die Villa von Brand in Hampstead. Er kritisierte ihren Geruch, ließ sie duschen und beobachtete sie durch eine Glaswand. Zwar sei der erste Geschlechtsakt einvernehmlich gewesen, doch später habe er sie vergewaltigt. Sie fühlte sich dabei wie ein Stück Fleisch und nicht mehr als handelnde Person. Diese Berichte untermauerten die Schwere der Vorwürfe vor den Geschworenen.

Reaktion des Angeklagten und gesellschaftliche Auswirkungen

Russell Brand selbst bestritt während des gesamten Prozesses jede Zwingung zu sexuellen Handlungen. Er räumte ein, früher von Frauen besessen gewesen und verantwortungslos in seinem Verhalten gewesen zu sein. Dennoch vertrat er die Ansicht, dass keine seiner Handlungen gegen den Willen der Frauen gerichtet war. Die Verteidigung konnte die Geschworenen jedoch nicht davon überzeugen, dass seine Taten frei von Zwang occurred waren.

Trotz der schwerwiegenden Verurteilung blieb Brand seine Frau Laura Gallacher, 39, während des gesamten Prozesses treu zur Seite. Ihr ständiges Erscheinen im Gerichtssaal wurde von verschiedenen Beobachtern unterschiedlich interpretiert. Während einige dies als Liebesbeweis deuteten, empörten andere dieses Verhalten angesichts der geschilderten Taten. Ihre Präsenz bleibt ein Teil der öffentlichen Wahrnehmung dieses Falls.

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Das Urteil markiert das Ende einer juristischen Ära für den ehemaligen Hollywood-Star. Die rechtlichen Konsequenzen werden am 9. November bekanntgegeben. Die detaillierte Dokumentation der Taten hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Wahrnehmung seiner früheren Karriere. Die Fälle zeigen die komplexen Mechanismen von Machtmissbrauch in der Entertainment-Branche.