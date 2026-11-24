Vor dem Landgericht Gießen fällt das Urteil gegen die Brüder, die der Rache-Mordaktion in Bad Nauheim am Karsamstag 2025 beschuldigt werden.

Am Karsamstag des Jahres 2025 erschütterte ein tödlicher Schusswechsel die Stadt Bad Nauheim. Zwei Männer wurden vor ihrem Wohnhaus von zwei Brüdern ermordet. Der Prozess vor dem Landgericht Gießen soll nun am 10.00 Uhr mit der Urteilsverkündung enden. Die Anklage geht von einem aktenkundigen Racheakt aus. Die Staatsanwaltschaft hatte hohe Strafen gefordert.

Urteilsverkündung und Strafrahmen im Verfahren

Das Landgericht Gießen wird heute über die Schuld der beiden Angeklagten entscheiden. Die Staatsanwaltschaft beantragte für den mutmaßlichen Schützen eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zusätzlich wurde die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verlangt. Diese Einstufung schließt eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren Haft nahezu aus. Der 30-Jährige steht wegen zweifachen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen unter Anklage.

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Für den älteren Bruder fiel die Forderung etwas niedriger aus. Die Anklagebehörde verlangte für ihn elf Jahre Freiheitsstrafe. Er wird der Beihilfe zum Mord beschuldigt. Die Staatsanwältin begründete ihre Plädoyer mit der geplanten Natur des Verbrechens. Die Schwere der Tat wurde als außergewöhnlich eingestuft.

Tathergang und familiäre Verstrickungen der Opfer

Am späten Nachmittag des 19. April des vergangenen Jahres ereignete sich das Drama. Die beiden Brüder überraschten die Opfer vor deren Wohnhaus in Bad Nauheim. Die Männer im Alter von 28 und 59 Jahren wurden dabei erschossen. Sie verstarben noch am Ort des Geschehens an schweren inneren Verletzungen. Der Tod trat unmittelbar nach dem Feuergefecht ein.

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Zwischen den Verstorbenen bestand eine enge Verwandtschaft. Das jüngere Opfer war der Schwiegersohn des älteren Toten. Sowohl die Angeklagten als auch die Opfer besitzen die türkische Staatsangehörigkeit. Die Staatsanwaltschaft ordnet den Vorgang als gezielte Vergeltung ein. Es handelte sich nicht um einen zufälligen Zwischenfall.

Hintergrund: Racheakt nach Mord im Jahr 2021

Der Konflikt reicht bis in das Jahr 2021 zurück. Ein Angehöriger eines der beiden Opfer tötete im Februar 2021 den Vater der beiden Angeklagten. Dieser Mord fand in der Türkei statt. Der Täter verbüßt derzeit eine Haftstrafe für diese Tat. Die Staatsanwaltschaft wertet den Doppelmord in Hessen als direkte Reaktion darauf.

Die Motive sind somit klar im familiären Hass begründet. Die Anwälte der Verteidigung müssen sich nun zur Höhe der Strafen äußern. Die Geschworenen und Richter haben die Beweislage geprüft. Die Urteilsbegründung folgt traditionell der Verkündung. Die Stadt Bad Nauheim ist von der Tragik dieser Rachechain betroffen.

Rechtliche Folgen und gesellschaftliche Auswirkungen

Ein Urteil von lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld hat gravierende Folgen. Eine normale Haftzeit von 15 Jahren entfällt für den Schützen. Das Gericht muss die individuelle Schuldgröße bewerten. Die Beihilfe zum Mord wird als weniger schwerwiegender eingestuft. Dennoch bleibt die Strafe von elf Jahren hoch.

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Die Verfahrensparteien warten auf das rechtliche Ende. Die Öffentlichkeit in Gießen und Bad Nauheim verfolgt den Prozess. Rachejustiz bleibt ein tabuierter Aspekt in der Rechtsprechung. Die Staatsanwaltschaft setzt auf klare Präzedenzfälle. Die Urteilsfindung wird als wichtiges Signal gewertet.