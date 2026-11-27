Das Amtsgericht Stralsund verurteilte einen Vater und seinen Sohn wegen des Vorwurfs, den Tod von 44 Robben an der Rügen-Küste wissentlich in Kauf genommen zu haben. Die hohen Geldstrafen markieren eine seltene Verurteilung im Tierschutzrecht.

Zwei Fischer standen vor dem Amtsgericht Stralsund zur Rede und mussten sich für das massive Sterben von Robben an der Ostseeküste verantworten. Die Verhandlung beendete einen Fall, der im Herbst 2024 für Empörung sorgte, nachdem auf der Insel Rügen dutzende tote Seehunde gefunden wurden. Das Gericht sprach ein Urteil nach dem Tierschutzgesetz.

Die Angeklagten sind ein 67-jähriger Vater und sein 44-jähriger Sohn. Die Staatsanwaltschaft und das Gericht kamen zu dem Ergebnis, dass die beiden Männer den Tod der Tiere durch gemeinsames Unterlassen verschuldet haben. Dies geschah, weil sie es versäumten, eingreifende Maßnahmen zu ergreifen, um das Ertrinken weiterer Tiere zu verhindern, obwohl sie die Gefahr sahen.

Also read Urteil im Robben-Todesfall an der Küste von Rügen

Umfang des Tierschadens und Tatzeitraum

Der Schaden an der Tierwelt ist statistisch betrachtet enorm und hebt sich deutlich von den Vorjahreswerten ab. Im Zeitraum des Herbstes 2024 wurden innerhalb von nur einem Monat insgesamt 44 tote Robben geborgen. Diese hohe Zahl ist besonders alarmierend, wenn man sie mit den statistischen Daten des Vorjahres vergleicht. Bisher waren im gesamten Kalenderjahr davor an der gesamten Küste des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern weniger Robben tot aufgefunden worden als in diesem einzigen Monat.

Die Gerichtsmediziner und Sachverständigen stellten fest, dass die Tiere ertrunken sind. Mehrere der Toten lagen zwar außerhalb der Fangvorrichtung, befanden sich jedoch in unmittelbarer räumlicher Nähe zur sogenannten Großreuse. Diese Positionierung der Tierkörper deutet darauf hin, dass sie in das Fischernetz geraten sind, sich nicht mehr befreien konnten und dort umkamen, anstatt dass sie einfach verendet sind.

Advertisement

Advertisement

Verantwortlichkeit durch unterlassenes Handeln

Zentral für das Urteil war die Frage, ob die Fischer die Notlage der Tiere wahrgenommen haben. Das Gericht ist überzeugt, dass der Vater und der Sohn mitbekamen, wie Robben in ihre Großreuse, ein professionelles Fischernetz, schwammen. Eine Großreuse ist ein industrielles Fanggerät, das oft aus mehreren Kammern besteht und für den kommerziellen Fang großer Mengen Fisch ausgelegt ist.

Trotz der Beobachtung dieses Vorgangs unternahmen die beiden Angeklagten keine Handlungen, um den Tod der Robben zu verhindern. Sie reagierten nicht, als sie sahen, wie die Tiere ertranken. Das Gericht wertete dieses Verhalten als vorsätzliches In-Kauf-Nehmen des Todes, da die Fischer als Experten die Funktion ihrer Netze kannten und hätten eingreifen müssen, um Lebewesen zu retten.

Die rechtliche Grundlage für die Verurteilung bildete der Verstoß gegen das deutsche Tierschutzgesetz. Das Gesetz sieht vor, dass Tiere nicht ohne vernünftigen Grund getötet oder quälen werden dürfen. Durch das bewusste Untätigbleiben, obwohl die Rettung möglich und zumutbar gewesen wäre, erfüllten die Taten den Tatbestand einer Straftat gegen das Tierschutzgesetz, auch wenn keine direkte Tötungshandlung wie Schlagen oder Stechen vorlag.

Höhe der Geldstrafen im Einzelnen

Das Gericht verhängte empfindliche Geldstrafen, die sich an der persönlichen wirtschaftlichen Situation der Angeklagten orientieren. Die Verhängung in Tagessätzen gewährleistet, dass die Strafe ihren Sühnecharakter behält und an die finanziellen Verhältnisse angepasst ist. Jeder Tagessatz repräsentiert einen bestimmten Prozentsatz des täglichen Nettoeinkommens des Verurteilten.

Advertisement

Advertisement

Der ältere Fischer, der 67-jährige Vater, wurde zu 120 Tagessätzen verurteilt. Die Höhe eines jeden Tagessatzes belief sich auf 80 Euro. Dies führte zu einer Gesamtstrafe von 9600 Euro. Diese Summe muss er an den Staat abführen, sofern keine Haftstrafe vollzogen wird. Die Höhe der Strafe spiegelt die Schwere des Vorwurfs wider.

Der Sohn, 44 Jahre alt, erhielt eine höhere Summe verhängt, da sein Tagessatz höher angesetzt wurde. Er wurde ebenfalls zu 120 Tagessätzen verurteilt, wobei jeder Tagessatz 150 Euro betrug. Die Gesamtsumme seiner Geldstrafe beläuft sich somit auf 18.000 Euro. Diese Differenz in der Höhe zeigt, dass das Gericht beim jüngeren Angeklagten von einem höheren Einkommen oder Vermögen ausging.

Auswirkungen auf Fischerei und Naturschutz

Das Urteil hat signalhafte Wirkung für die Fischereigewerbe in der Region. Es verdeutlicht, dass der Einsatz professioneller Netze wie der Großreuse nicht über den Schutz wildlebender Tiere gestellt werden darf. Fischer sind verpflichtet, ihre Netze so zu handhaben oder zu kontrollieren, dass Beifang von geschützten Arten minimiert oder vermieden wird, insbesondere wenn dieser Beifang ertrinkt.

Für die Naturschutzbehörden in Mecklenburg-Vorpommern ist die hohe Zahl von 44 Toten innerhalb eines Monats ein kritischer Indikator. Die Statistik, dass in diesem kurzen Zeitraum mehr Tiere starben als im ganzen Vorjahr auf der gesamten Küste, unterstreicht die Dringlichkeit von Maßnahmen. Solche Urteile können dazu führen, dass Kontrollen durch die Unterwasser- und Küstenschutzbehörden verschärft werden, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.