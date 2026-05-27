Urteil im Klette-Prozess erwartet: Ex-RAF-Terroristin droht lange Haftstrafe

Nach über einem Jahr Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette könnte heute das Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lange Haftstrafe wegen schwerer Raubüberfälle, während die Verteidigung auf Freispruch plädiert.

Mehr als ein Jahr nach dem Beginn des Prozess es gegen die ehemalige RAF -Terroristin Daniela Klette könnte heute das Urteil gesprochen werden. Die 67-jährige Klette ist angeklagt wegen mehrfachen schweren Raubes, versuchten Mordes und Verstößen gegen das Waffengesetz.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine langjährige Haftstrafe, während die Verteidigung auf Freispruch plädiert. Klette lebte über 30 Jahre im Untergrund und wurde im Februar 2024 in ihrer Berliner Wohnung festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden Ermittler Waffen, eine Panzerfaust-Attrappe, gefälschte Ausweise, Gold und 240.000 Euro Bargeld, das mutmaßlich aus den Raubüberfällen stammt. Das Verfahren hat sich zu einem der aufsehenerregendsten der jüngeren deutschen Justizgeschichte entwickelt.

Der Prozess umfasst acht Überfälle auf Geldtransporter und Supermärkte zwischen 1999 und 2016 in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Das Trio um Klette, Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub soll insgesamt über zwei Millionen Euro erbeutet haben. Die beiden Mittäter sind weiterhin flüchtig. Die Anklage stützt sich auf DNA-Spuren, Zeugenaussagen und die sichergestellten Gegenstände.

Besonders schwer wiegt der Vorwurf des versuchten Mordes bei einem Überfall in Stuhr bei Bremen im Juni 2015, bei dem die Täter auf einen Geldtransporter schossen. Das Gericht hat allerdings Zweifel an dieser Einstufung geäußert. Die Verteidigung argumentiert, dass die Beweise nicht ausreichen, um Klettes Beteiligung an den Überfällen zu belegen. Einzig der Waffenbesitz sei strafbar, so die Anwälte, und dafür solle eine Bewährungsstrafe ausreichen.

Das Urteil könnte sich jedoch verzögern, da die Verteidigung die Anhörung weiterer Zeugen beantragt hat. Diese sollen belegen, dass das bei Klette gefundene Geld nicht aus den Raubzügen stammt.

Zudem will die Verteidigung einen Bildvergleich durchführen lassen, um zu zeigen, dass ein auf Fotos abgebildeter Mann nicht Ernst-Volker Staub sei. Die Staatsanwaltschaft hatte Bilder vorgelegt, die Staub in Klettes Wohnung zeigen sollen. Der Verteidigung zufolge niemand wisse, wie Staub heute aussehe. Das Gericht muss nun über die Anträge entscheiden.

Sollte es sie ablehnen, könnte das Urteil bereits um 10.30 Uhr verkündet werden. Der Fall Klette hat nicht nur juristische, sondern auch gesellschaftliche Dimensionen, da er ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte - die RAF - wieder in Erinnerung ruft





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