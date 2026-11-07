Urteil im Mordfall Fabian: Lebenslange Haft für Mutter oder Freispruch?

Am Landgericht Rostock wird das Urteil im Fall des getöteten Fabian gesprochen. Die Staatsanwaltschaft verlangt lebenslange Haft, die Verteidigung plädiert auf Freispruch.

Am Dienstag steht der vorläufige Höhepunkt im langjährigen Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow an. Das Landgericht Rostock wird im Rahmen des 35. und letzten Prozesstermins sein Urteil verkünden. Dieser termin marks den Ende der Beweisaufnahme und den Beginn der gerichtlichen Bewertung der dramatischen Vorwürfe, die gegen die 30-jährige Angeklagte erhoben wurden.

Staatsanwaltschaft verlangt lebenslange Freiheitsstrafe

Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, Fabian am 10. Oktober 2025 zu Hause abgeholt und wenig später an einem Tümpel südwestlich von Güstrow erstochen zu haben. Als Tatmotiv sieht die Anklage die Beziehung der Mutter zu Fabians Vater an. Die Angeklagte beteuert seit Prozessbeginn mehrfach ihre Unschuld. Das Gericht soll nun entscheiden, ob die Beweislage für eine Verurteilung ausreicht oder ob die Verteidigung recht behält.

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Die Staatsanwaltschaft fordert eine Verurteilung wegen Mordes und eine lebenslange Freiheitsstrafe sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Auch die Anwältin von Fabians Mutter, die als Nebenklägerin am Prozess teilnimmt, hat dieselben Forderungen gestellt. Beide Seiten sehen im Mordvorwurf den angemessenen rechtlichen Rahmen für den Tod des Kindes.

Beweislast und Verteidigungsstrategie der Angeklagten

Als Mordmerkmale nannte die Staatsanwaltschaft zum einen Heimtücke. Demnach geht sie davon aus, dass die Angeklagte die Arglosigkeit des Jungen ausnutzte, der ihr vertraut habe. Außerdem führt die Staatsanwaltschaft als Mordmerkmal an, die Tat sei aus sonstigen niedrigen Beweggründen erfolgt. Das sei der Fall, wenn die Beweggründe nach allgemeiner sittlicher Auffassung auf tiefster Stufe stünden und besonders verachtenswert seien. Die Anklage sieht diese Kriterien in diesem Fall erfüllt.

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Fabian habe aus Sicht der Angeklagten "aus dem Weg geräumt werden" müssen, hatte Staatsanwalt Oliver Schley gesagt. In ihrer Bemühung um die Beziehung zu Fabians Vater habe sie den Jungen als "Störfaktor" wahrgenommen. Die Verteidigung um Anwalt Thomas Löcker hingegen sieht keine geschlossene Beweisführung und fordert einen Freispruch. Löcker berief sich auf das Prinzip "in dubio pro reo" - im Zweifel für den Angeklagten.

Besondere Schwere der Schuld schließt vorzeitige Haftentlassung aus

Sollte das Gericht eine besondere Schwere der Schuld feststellen und ein entsprechendes Urteil rechtskräftig werden, wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach bereits 15 Jahren praktisch ausgeschlossen. Laut Staatsanwaltschaft setzt eine entsprechende Feststellung voraus, dass es sich mit Blick auf Tat und Täter um einen Ausnahmefall handelt, der besonders von anderen abweicht. Dies würde die Haftbedingungen massiv verschärfen.

Der Angeklagten könne man zugutehalten, dass sie bislang nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten sei, hatte Schley gesagt. Eine Wiederholung einer solchen Tat in Zukunft sei zudem unwahrscheinlich. Belastend sei hingegen ihre Beziehung zu Fabian. Dieser habe ihr blind vertraut. Zudem ist für Schley eine sogenannte Übertötung gegeben. Bereits ein Stich ins Herz sei tödlich gewesen. Die Angeklagte stach nach Überzeugung der Ankläger aber mehrfach auf ihn ein. Schley warf der Beschuldigten zudem planvolles Vorgehen vor. Außerdem sei es ihr herabwürdigendes Ansinnen gewesen, dass Wildtiere die Leiche an dem auch als Schweinesuhle bezeichneten Ort auffressen.

Urteilsfindung und mögliche Revisionsmöglichkeiten

Über das Urteil entscheiden eine Schöffin und ein Schöffe sowie drei Berufsrichter, darunter der Vorsitzende Richter Holger Schütt, ein Berichterstatter und eine Beisitzerin. Alle Stimmen wiegen gleich. Da mit einer Zweidrittelmehrheit zu entscheiden sei, würden vier Stimmen für einen Schuldspruch benötigt. In der Regel laufe es so ab, dass der Berichterstatter seinen Urteilsvorschlag präsentiert. Anschließend werde über einzelne Punkte gesprochen. Zum Schluss wird über die Schuldfrage und die Rechtsfolge abgestimmt. Zuerst seien die Schöffen dran, der beziehungsweise die Jüngste zuerst, danach die Beisitzerin und zum Schluss Schütt.

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Kruse schätzt, dass die zusammenfassende mündliche Begründung wegen des Umfangs der Beweisaufnahme zwei bis drei Stunden dauern wird. Wahrscheinlich nicht. Die Parteien haben die Möglichkeit, Revision einzulegen. Dann müsste der Bundesgerichtshof (BGH) entscheiden. Theoretisch kommt auch eine Verurteilung wegen Totschlags in Betracht, erklärt Gerichtssprecherin Anne Kruse. Dies könne der Fall sein, wenn die Kammer zwar von der Täterschaft der Angeklagten überzeugt ist, aber keine Mordmerkmale erfüllt sieht. Kruse hält das aber im Falle einer Verurteilung nur für eine theoretische Möglichkeit. Im Grunde gibt es aus meiner Sicht neben Verurteilung und Freispruch keine relevanten Optionen.