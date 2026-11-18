Das Landgericht Heilbronn verurteilt einen türkischen Sänger wegen Vergewaltigung und Nötigung zu mehrjähriger Haft. Er wollte durch ein Kind eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten.

Das Landgericht Heilbronn hat einen Angeklagten aus der Türkei wegen schwerwiegender sexueller Gewalt und Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Der 26-jährige Mann, der in der Region als Hochzeitssänger tätig war, stand vor dem Vorwurf, eine türkischstämmige Krankenschwester gezielt vergewaltigt und bedroht zu haben. Die Straftaten dienten seinem erklärten Ziel, durch die Vaterschaft eines Kindes einen Anspruch auf einen deutschen Aufenthaltstitel zu erlangen, nachdem ihm das Ausländeramt zuvor zwei Abschiebungsbescheide zugestellt hatte.

Berechnete Strategie für deutschen Pass

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Yusufcan S. vor, eine Internet-Bekanntschaft aus dem Landkreis Ludwigsburg systematisch ausgebeutet zu haben. Sein Ziel war es, die Frau mit einem deutschen Pass schwanger zu machen, um als Vater einen legalen Aufenthaltsstatus zu erhalten. Der Angeklagte hatte die Tat auf Instagram gestartet, wo er die Krankenschwester gezielt anschrieb. Nach der Schwangerschaft plante er, die Vaterschaftsanerkennung vorzubereiten.

Also read Urteil wegen Rassismus: Fußballfan verurteilt nach Beleidigung von Kylian Mbappé

Ende März 2025 wollte der Angeklagte Sex mit der Frau, die abgelehnt hatte. Daraufhin soll er sie mehrmals vergewaltigt haben. Die Frau wurde schwanger. Der Angeklagte lebte seit seiner Ausweisung im Oktober 2024 illegal in Deutschland, unterstützte von Sozialleistungen und Einkünften aus Hochzeitsauftritten sowie Social-Media-Clips. Er hatte Deutschland bereits verlassen, doch kehrte er nach seiner Abschiebung im Oktober 2024 wieder ein, ohne gültigen Status.

Drohung und Gewalt im Heilbronner Rathaus

Am 5. Juni 2025 eskalierte die Situation am Heilbronner Rathaus. Der Angeklagte soll die Frau am Handgelenk ins Rathaus gezerrt und gezwungen haben, eine Vaterschaftsanerkennung zu unterschreiben. Als sie versuchte, die Warteschlange zu verlassen, schlug er ihr laut Anklage ins Gesicht. Zuvor hatte er sie bereits damit gedroht, sie zu erstechen, falls sie das Kind nicht austragen wolle. Niemand im Amt bemerkte die Notlage der Frau.

Advertisement

Eine Woche später bekannte sich die mutmaßliche Opfer der Polizei. Ein Richter veranlasste daraufhin die Inhaftierung von Yusufcan S. Das Amtsgericht Heilbronn hatte zuvor an der Darstellung der Frau keine Zweifel und sprach den Asylbewerber schuldig. Die Strafe berücksichtigte auch weitere Delikte wie illegalen Waffenbesitz und räuberischen Diebstahl. Die Frau hatte das Kind inzwischen abgetrieben.

Berufung und anstehendes Urteil im Februar

Gegen das Urteil des Amtsgerichts legten beide Seiten Berufung ein. Die Staatsanwaltschaft fordert eine höhere Strafe für den Angeklagten, während Yusufcan S. Freispruch vom Vorwurf der Vergewaltigung anstrebt. Er behauptet, der sexuelle Akt sei einvernehmlich gewesen, räumt jedoch den Schlag ins Gesicht, den illegalen Waffenbesitz und den Drogenkonsum ein. Das Landgericht wird sein Urteil im Februar fällen.

Der Fall zeigt die komplexe Schnittstelle zwischen Migrationsrecht und strafrechtlicher Verfolgung. Die gezielte Ausnutzung einer Schwangerschaft zur Erlangung eines Aufenthaltstitels stellt eine besondere Form der Nötigung dar. Die Beweislage im Berufungsverfahren wird nun erneut geprüft. Die Justiz steht vor der Herausforderung, die Schwere der Straftat angemessen zu ahnden, während gleichzeitig die Rechte des Angeklagten gewahrt werden müssen. Die Entscheidung im Februar wird voraussichtlich Präzedenzfallcharakter haben.