Gericht urteilt nach über 30 Jahren: Eine Mutter bekommt 20 Jahre Haft für den Tod ihrer Tochter im Jahr 1987. Der Vater wurde zu 15 Jahren verurteilt.

Das Gericht in Frankreich hat in einem langjährigen Verfahren ein Urteil in einem der schwerwiegendsten Kindesmissbrauchsfälle des Landes gesprochen. Die 20-jährige Mutter erhielt 20 Jahre Haft, weil sie ihr Kind so schwer misshandelt hatte, dass es starb. Den Vater verurteilte das Gericht als Komplizen zu 15 Jahren Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Tathergang und Fund der Leiche

Die Leiche des Mädchens war im August 1987, mitten in den Schulferien, zwischen Orléans und Tours in eine Decke gewickelt am Rande der Autobahn gefunden worden. Der Körper der Kleinen wies unbehandelte Brüche, Verbrennungen und Bissspuren auf. Mehrfach legten die Ermittler den Fall ungeklärt zu den Akten.

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Entscheidender DNA-Beweis nach Jahrzehnten

Über die Jahre hatten die Ermittler mehrere DNA-Spuren an Decke und Kleidung der Kleinen sichern können. Doch zu wem sie gehörten, wussten sie noch immer nicht. Dies änderte sich, als eine der DNA-Spuren einem Mittendreißiger zugeordnet werden konnte, der wegen einer Schlägerei festgenommen und in eine Datenbank aufgenommen worden war. Die Ermittler stellten fest, dass es sich um den Bruder des Kindes handeln musste.

Ungeklärte Umstände des Todes

Wie starb das Mädchen? Unter welchen Umständen genau das Kind umkam und wer entschied, es neben der Autobahn abzulegen, wurde auch im Verlauf des Prozesses nicht klar. Eine Gerichtsmedizinerin sagte im Verfahren, es habe eine lange Sterbephase gegeben. Das Kind habe Schmerzen erlitten, die nur durch wiederholte Gewalt zu erklären seien.

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Positionen der Verteidigung

Die Verteidigung des Vaters hatte einen Freispruch gefordert. Schweigen mache noch keinen Komplizen, hieß es. Die Verteidiger der Mutter verlangten eine Strafe, die nicht einem Todesurteil gleichkomme. Sie führten an, dass die mutmaßliche Täterin, eine in Frankreich isoliert gewesene Frau, erhebliche psychische Probleme gehabt habe.

Urteilsbegründung und psychische Verfassung

Das Gericht geht davon aus, dass die mittlerweile über 70 Jahre alte Frau vermindert schuldfähig war, weshalb sie keine lebenslange Haftstrafe erhielt. Die Verurteilung des Vaters als Gehilfe unterstreicht die Schwierigkeiten, die volle Tatherrschaft eindeutig zuzuordnen, nachdem die direkten Täter oft nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden können. Die lange Dauer der Ermittlungen zeigt die Bedeutung moderner DNA-Analysemethoden für die Aufklärung historischer Verbrechen.