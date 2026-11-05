Urteil in Love Island Vergewaltigungsprozess: 20 Monate Bewährung für Mohamed

Amtsgericht München urteilt gegen Mohamed aus Love Island VIP. 20 Monate Haft auf Bewährung bei Vergewaltigungsvorwurf. details zur Strafe und Berufung.

Das Amtsgericht München hat den aus der Reality-Show " Love Island V.I.P." bekannten Mohamed im Fall einer mutmaßlichen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Richterin betonte in ihrer Begründung, es handle sich um einen klaren Übergriff, der nicht kleingeredet werden dürfe. Das Gericht entschied dabei bewussterweise, die Strafzeit unter der Schwelle von zwei Jahren zu halten, um die Aussetzung zur Bewährung gesetzlich zu ermöglichen. Damit wich das Urteil deutlich von der Forderung der Staatsanwaltschaft ab, die eine um ein Jahr höhere Haftstrafe verlangt hatte, was eine Bewährungsausschließung nach sich gezogen hätte.

Gericht: Untypische Tat trotz Beziehungsverdacht

Die Richter stufen die Tat als eine stark untypische Form der Vergewaltigung ein, die im Kontext einer möglicherweise anbahnenden Beziehung stattgefunden habe. Das Gericht geht von einer bedingt vorsätzlichen Handlung aus, bei der Mohamed sich bewusst gemacht haben soll, dass er sich über ein klares Nein hinwegsetzt. Für die rechtliche Einstufung als Vergewaltigung ist es nicht erforderlich, dass körperliche Gewalt oder Androhungen im Spiel waren. Entscheidendes Kriterium war allein, dass die Geschädigte den Geschlechtsverkehr verweigerte und diese Ablehnung deutlich zum Ausdruck brachte. Die Tatsache, dass keine Schläge angewendet wurden, ändert nichts an der strafrechtlichen Qualifikation des Delikts.

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Verteidigung bestreitet Vorwürfe und klagt Medienschau

Die Verteidigung um Anwalt Alexander Esser hatte einen Freispruch gefordert und vehement bestritten, dass in der genannten Nacht ein sexuelles Handeln stattgefunden habe. Esser warf der Nebenklägerin Sophie Imelmann eine inszenierte Medienkampagne vor, von der deren öffentliches Image profitiere. Die Verteidigerin Daniela Gabler schilderte den Prozess als von Dramatik und Theatralik geprägt und warf Imelmann ein ambivalentes Verhalten vor, das es Mohamed erschwert habe, die Grenzen zu erkennen. Mohamed und Imelmann hatten die Show als Fernseh-Paar verlassen und im Hotelzimmer zunächst einvernehmliche Zärtlichkeiten ausgetauscht, was beide Seiten bestätigen. Der Konflikt entzündete sich daran, ob ein späterer Geschlechtsakt noch im Rahmen dieser Einvernehmlichkeit lag oder gegen den expliziten Willen der Schauspielerin verstieß.

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Tonbandaufnahme und unterschiedliche Deutungen des Neins

Zentral für die Aufklärung war eine im Prozess gezeigte Tonbandaufnahme, die widersprüchliche Interpretationen zulässt. Mohamed zitiert aus dem Band die Aussage "Man ist so ineinander - ein Spiel" und betonte damit, die Situation selbst als einvernehmlich wahrgenommen zu haben. Die Staatsanwältin entkräftete diese Deutung jedoch als Spielerei und verwies auf die klare Verweigerung. Imelmann gab an, aus Angst vor Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten keinen Verkehr gewollt zu haben. Der Nebenklägeranwalt Abdou Gabbar betonte vor Gericht die absolute Gültigkeit des Neins. Die rechtliche Auffassung der Anklage lautet, dass eine Einwilligung in einzelne Handlungen keine pauschale Zustimmung zu allen sexuellen Kontakten darstellt. Entscheidend sei die sexuelle Selbstbestimmung und die Tatsache, dass ein Nein stets ein Nein bleibt.

Karriereeinbußen und anstehende Berufung

Die öffentlichen Vorwürfe, die Imelmann zunächst auf Instagram platzierte, hatten für Mohamed bereits vor dem Urteil schwerwiegende berufliche Folgen. Er verlor nach eigenen Angaben mehrere geplante Fernsehformate, darunter auch einen festen Platz in der "Dschungelcamp"-Show. Das aktuelle Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die Verteidigung unmittelbar nach der Verkündung angekündigt hat, Rechtsmittel einzulegen. Der weitere rechtliche Verlauf wird bestimmen, ob die Bewährungsstrafe bestehen bleibt oder durch eine höhere Instanz verändert wird. Bis zur Rechtskraft bleibt Mohamed weiterhin von den schwerwiegenden Beschuldigungen in der öffentlichen Wahrnehmung betroffen.