Das Provinzgericht Asturias verurteilt einen Fan zu elf Monaten Haft auf Bewährung nach rassistischen Angriffen auf Kylian Mbappé. Real Madrid fordert strenge Konsequenzen.

Das Provinzgericht in Asturien hat ein Urteil in einem schwerwiegenden Fall von Rassismus im spanischen Fußball gefällt. Der Angeklagte wurde zu elf Monaten Haft verurteilt, weil er den französischen Starstürmer Kylian Mbappé bei einem Ligaspiel rassistisch beleidigt hatte. Dieses Urteil markiert einen klaren juristischen Schritt gegen diskriminierendes Verhalten in den Stadien des Landes und sendet eine deutliche Botschaft an Fans, die sich nicht an die Regeln der Respektierlichkeit halten.

Details zum Vorfall im Estadio Carlos Tartiere

Der Vorfall, der nun vor Gericht geahndet wurde, ereignete sich am 24. August 2025 im Estadio Carlos Tartiere. An diesem Tag traf die Heimmannschaft von Real Oviedo auf die Gastmannschaft Real Madrid. Während des Spiels kam es zu einer Situation, in der der Fan rassistische Äußerungen in Richtung von Kylian Mbappé richtete. Die Staatsanwaltschaft wertete diese Handlungen nicht als harmlose Kritik, sondern eindeutig als Hassdelikt, was die Grundlage für die späteren rechtlichen Schritte bildete.

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Mehr als ein Jahr nach dem tatsächlichen Geschehen hat die Zweite Kammer des Provinzgerichts von Asturien nun seine Entscheidung getroffen. Die Richter sahen in den Handlungen des Fans eine ernsthafte Verletzung der persönlichen Rechte von Mbappé, der zu diesem Zeitpunkt als einer der prominentesten Spieler der Welt gilt und regelmäßig Ziel von Hasskommentaren ist. Der Zeitraum zwischen dem Vorfall und dem Urteil zeigt, dass solche Verfahren oft komplex sind und sorgfältige juristische Prüfung erfordern, bevor ein finales Urteil gesprochen werden kann.

Hohe Strafe und Auflagen für den Täter

Das Urteil fällt härter aus, als es auf den ersten Blick scheinen mag, da die Haftstrafe nicht im Knast verbracht werden muss. Die elf Monate Haft wurden jedoch zur Bewährung ausgesetzt, was bedeutet, dass der Verurteilte unter strengen Auflagen stehen wird. Für zwei Jahre gilt ein absolutes Stadionverbot für den Mann. Dies bedeutet, dass er weder das aktuelle Spiel noch irgendwelche anderen Fußballveranstaltungen im gesamten Gerichtsbezirk besuchen darf. Dieser Ausschluss vom Sportgeschehen ist eine der direktesten Maßnahmen, um Wiederholungen zu verhindern.

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Zusätzlich zur Bewährung und dem Stadionverbot verhängte das Gericht weitere Berufs- und Tätigkeitsverbote. Diese Maßnahme zielt darauf ab, dem Täter eine zusätzliche gesellschaftliche Konsequenz aufzuerlegen, die über den reinen Ausschluss vom Stadion hinausgeht. Eine Geldstrafe wurde ebenfalls ausgesprochen, die die finanzielle Belastung für den Verurteilten erhöht. Die Kombination aus diesen Sanktionen soll nicht nur bestrafen, sondern auch als abschreckendes Beispiel für andere Fans dienen, die ähnliche Handlungen erwägen könnten.

Reaktion von Real Madrid und rechtliche Einordnung

Real Madrid begrüßte die Entscheidung des Gerichts öffentlich und erklärte damit seinen festen Willen, gegen solche Vorfälle vorzugehen. Der spanische Rekordmeister war in dem Verfahren als Nebenkläger beteiligt, was seine aktive Rolle unterstreicht. In einer offiziellen Stellungnahme betonte der Verein sein Engagement im Kampf gegen Rassismus. Sie führten aus, dass sie diese Position auch in anderen ähnlichen Fällen einnehmen und dies auch in Zukunft tun werden, um jegliches rassistische Verhalten im Fußball und im weiteren Sportbereich auszurotten.

Diese klare Positionierung von Real Madrid ist wichtig, da der Verein historisch gesehen oft im Fokus von medialer Aufmerksamkeit steht. Die Unterstützung durch den Klub bietet den betroffenen Spielern wie Kylian Mbappé Rechtsschutz und zeigt Solidarität. Es ist ein Signal an die gesamte Liga, dass Clubs, Spieler und Gerichtsbarkeit zusammenarbeiten müssen, um ein sicheres Umfeld für alle Teilnehmer des Sports zu gewährleisten. Die Rolle des Nebenklägers erlaubt es dem Klub, spezifische rechtliche Forderungen zu stellen, die über die reine Anzeige hinausgehen.

Historischer Kontext und zukünftige Entwicklungen

Dieser Fall ist kein Einzelfall im spanischen Fußball, da es in den vergangenen Jahren bereits mehrere vergleichbare Vorfälle gab. Auch bei Spielen gegen andere Mannschaften wie den FC Valencia, Real Mallorca, Rayo Vallecano und Real Valladolid kam es bereits zu rassistischen Beleidigungen. In diesen Fällen gab es ebenfalls Verurteilungen, was zeigt, dass das Justizsystem im Land diese Thematik zunehmend ernst nimmt und konsequent reagiert.

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Die zukünftige Entwicklung wird darauf abzielen, solche Vorfälle weiter zu reduzieren. Juristische Schritte bleiben das Mittel der Wahl, um Präzedenzfälle zu schaffen. Die klare Aussage von Kylian Mbappé und seinem Verein, dass Rassismus keinen Platz im Sport hat, wird durch die harten Strafen des Gerichts in Asturien untermauert. Die Kombination aus öffentlichem Druck, institutionellem Engagement und juristischer Ahndung bildet den aktuellen Ansatz zur Bekämpfung von Hass im europäischen Fußball.