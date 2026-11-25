Amtsgericht Frankfurt verhängt Haftstrafen nach schweren Ausschreitungen vor dem Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart am 25. November 2023.

Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat nach den brutalen Massenausschreitungen vor dem Bundesliga -Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart am 25. November 2023 insgesamt 82 Urteile verkündet. Die Gewalttaten auf dem Vorfeld der Waldstadion-Kulisse, die am 25. November 2023 stattfanden, haben zu einer hohen Anzahl von Gefängnisstrafen gegen die beteiligten Gewalttäter geführt. Das Spiel selbst endete mit einem 1:2-Erfolg für den VfB Stuttgart, stand jedoch aufgrund der vorauseilenden Angriffe auf den Polizeidienst und Ordnungsdienste in der Erinnerung vor allem als Beispiel für extreme Fan-Gewalt im Fokus der Justiz.

Detaillierte Abläufe der Gewalt am Block 40

Die Ausschreitungen konzentrierten sich auf den Bereich Höhe des Blocks 40, wo es vor Spielbeginn zu massiven Zusammenstößen zwischen Hooligans, Ultras der Eintracht sowie Ordnungspersonal und der Polizei kam. Die Polizei bezeichnete das Ausmaß der Gewalt als ein bis dato bei Bundesliga-Spielen in Frankfurt noch nicht erlebtes Niveau. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft hatten gewaltbereite Anhänger wiederholt die Zugangskontrolle an diesem Sektor ignoriert, was einen Mitarbeiter des Ordnungsdiensts zu versuchen unterbinden wollte.

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Dieser Versuch führte zur Eskalation, als der Bedienstete von Ultras und Hooligans direkt angegriffen wurde. Daraufhin rückten Polizeikräfte zur Unterstützung an. Die Angreifer riefen daraufhin über die Nordwestkurve zu weiteren Verstärkungen, denen angeblich 300 weitere Personen folgten. Diese Gruppe trat den bereits eingetroffenen Polizisten vermummt und hochgradig aggressiv entgegen und warf zahlreiche Gegenstände. Zu den Projektile zählten Plastikboxen von Imbisswägen, Flaschen, Fahnenstangen, Pyrotechnik, ein Waschbecken, Mülleimer, Toilettenbrillen, Feuerlöscher, eine aus den Angeln gerissene Tür, Steine und Absperrgitter.

Die Taktik der Angreifer beinhaltete zudem das Versprühen von Löschmasse in Richtung der Beamten, bevor Feuerlöscher geworfen wurden. Dies erschwerte die Sicht der Einsatzkräfte erheblich und machte eine wirksame Abwehr der folgenden Angriffe nahezu unmöglich. Einige der Täter zogen ihre Gürtel aus und schlugen mit den Gürtelschnallen nach den Polizisten. Infolgedesse mussten mehrere Polizeibeamte im Krankenhaus behandelt werden, nachdem sie durch die gewaltsamen Ausschreitungen verletzt worden waren.

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Rechtliche Konsequenzen und Anklagen

Gegen 126 Personen aus dem Fanbereich wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, die mittlerweile vollständig abgeschlossen sind. Aus diesen Ermittlungen resultierten 89 Anklagen, wobei der weit überwiegende Teil wegen des schweren Landfriedensbruchs erhoben wurde. Das Amtsgericht Frankfurt am Main verhängte neben den Freiheitsstrafen auch 18 Strafbefehle mit Geldstrafen zwischen 60 und 120 Tagessätzen. Von diesen Geldstrafen sind 14 rechtskräftig geworden, was einer Gesamtsumme von 93.100 Euro entspricht.

Bislang sind 82 Urteile des Gerichts ergangen, während in acht weiteren Verfahren die erstinstanzlichen Verhandlungen noch ausstehen. Bei 68 der ergangenen Urteile ist die Rechtskraft bereits bekannt, in neun Fällen ist eine Berufung und in einem Verfahren eine Revision anhängig. Die verhängten Freiheitsstrafen bewegen sich zwischen sechs Monaten auf Bewährung und zwei Jahren ohne Bewährung. Summiert ergingen Strafen in Höhe von insgesamt 49 Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe.

Neben den strafrechtlichen Maßnahmen wurde ein Gesamtsachschaden von circa 137.000 Euro festgestellt. Insgesamt wurden 50 Polizeibeamte bei den Vorfällen verletzt, was die Schwere der physischen Gewalt gegen die Sicherheitskräfte unterstreicht. Die hohe Zahl der verhängten Strafen spiegelt die Ernsthaftigkeit wider, mit der die Justiz und die Sicherheitsbehörden auf die Störung der öffentlichen Ordnung und die Bedrohung der Einsatzkräfte reagierten.

Prüfung des Polizeihandelns durch die Justiz

Neben den Urteilen gegen die Täter gab es auch seitens der Fans Vorwürfe gegen das Vorgehen der Polizei. Das Hessische Landeskriminalamt legte der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main 22 Sachverhalte zur Prüfung vor. In allen Fällen erfolgte die Einleitung der Verfahren von Amts wegen, da in keinem Fall einzelne Beamte oder einzelne Handlungen durch geschädigte Personen angezeigt wurden. Die bei der Polizei eingegangenen Anzeigen waren lediglich allgemeiner Natur und hinterfragten das Verhalten der eingesetzten Polizeibeamten insgesamt.

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Die Prüfung dieser Vorwürfe durch die Justiz führte zu unterschiedlichen Ergebnissen. Von den 22 geprüften Sachverhalten wurden 19 Verfahren eingestellt. In drei weiteren Fällen wurde die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgelehnt. Diese Entscheidungen zeigen, dass die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe gegen die Sicherheitskräfte nicht als hinreichend begründet ansah, um eigene Ermittlungen einzuleiten. Die Klarheit der rechtlichen Aufarbeitung bleibt somit auf die Täterseite fokussiert.

Die Gesamtsituation rund um das Spiel am 25. November 2023 demonstriert die komplexen Herausforderungen bei der Sicherung von Großveranstaltungen im Profisport. Die Kombination aus organisatorischen Versäumnissen bei der Zugangskontrolle, der koordinierten Aggression der Hooligan-Szenen und den darauffolgenden rechtlichen Maßnahmen bildet ein warnendes Beispiel. Die Justiz in Frankfurt hat mit der schnellen Aufarbeitung und den hohen Strafen ein klares Signal gegen solche Aktionen gesendet.