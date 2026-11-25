Das Amtsgericht Frankfurt verhängt Haftstrafen nach Gewalt bei Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart. 82 Urteile, 137.000 Euro Schaden und 50 verletzte Beamte im Fokus.

Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat nach den brutalen Ausschreitungen im Vorfeld des Bundesligaspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart am 25. November 2023 insgesamt 82 Urteile verkündet. Der Konflikt, der zu zahlreichen Gefängnisstrafen und erheblichen Sachschäden führte, begann gewaltbereit vor dem Block 40 im Stadion. Die rechtlichen Konsequenzen zeigen die Schwere der Vorfälle auf, bei denen Ordnungshüter massiv angegriffen wurden und zahlreiche Fans zur Verantwortung gezogen werden mussten. Diese Entscheidungen bilden den Abschluss eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens, das den Fanbereich und die Einsatzkräfte gleichermaßen betraf und nun die juristische Aufarbeitung der Gewalttaten festhält.

Detaillierte Abläufe und Angriffsmethoden der Gewalttäter

Die massiven Auseinandersetzungen begannen, als ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes versuchte, die wiederholten Versuche gewaltbereiter Anhänger zu unterbinden, die Zugangskontrolle am Block 40 zu missachten. Nachdem dieser Mitarbeiter von Ultras und Hooligans angegriffen wurde, rückten Polizeikräfte zur Unterstützung heran, woraufhin Chaoten Unterstützung aus der Nordwestkurve einforderten. Ihm Aufruf folgten angeblich 300 weitere Personen, die den bereits eingetroffenen Beamten vermummt und hochgradig aggressiv entgegenstanden. Die Angreifer warfen den Polizisten zahlreiche Gegenstände, darunter Plastikboxen von Imbisswagen, Flaschen, Fahnenstangen, Pyrotechnik, ein Waschbecken, Mülleimer, Toilettenbrillen, Feuerlöscher, eine aus den Angeln gerissene Tür, Steine und Absperrgitter.

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Zusätzlich zu den geworfenen Objekten schwärmten die Gewalttäter Löschmasse in Richtung der Polizei, wodurch die Sicht der Beamten erheblich eingeschränkt wurde und sie die darauffolgenden Angriffe kaum abwehren konnten. Einige der Angreifer zogen ihre Gürtel aus und schlugen mit den Gürtelschnallen nach den Einsatzkräften, was zu weiteren Verletzungen führte. Insgesamt wurden durch die gewaltsamen Ausschreitungen 50 Polizeibeamte verletzt, die noch im Stadion oder im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei qualifizierte das Geschehen als ein bislang bei Bundesligaspielen in Frankfurt nicht erlebtes Ausmaß, was die Einzigartigkeit und Schwere der Eskalation unterstreicht.

Finanzielle Schäden und Anklageerhebungen der Staatsanwaltschaft

Der durch die Krawalle verursachte Gesamtsachschaden belief sich auf ca. 137.000 Euro, was die erheblichen materiellen Folgen der Gewalttaten dokumentiert. Gegen 126 Personen aus dem Fanbereich wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, die mittlerweile alle abgeschlossen sind. Dabei wurden 89 Anklagen erhoben, zum allergrößten Teil wegen des Vorwurfs des schweren Landfriedensbruchs. Die juristische Verfolgung zeigt die systematische Aufarbeitung durch die Staatsanwaltschaft, die keine Fälle der Gewalt unbehndet ließ und hohe Hürden für die Verteidigung der Angeklagten errichtete.

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Neben den Anklagen beantragte und erließ das Gericht 18 Strafbefehle mit Geldstrafen zwischen 60 und 120 Tagessätzen. Wovon 14 dieser Strafbefehle zwischenzeitlich rechtskräftig geworden sind. Die Summe der vom Amtsgericht Frankfurt am Main verhängten Geldstrafen beläuft sich auf 93.100 Euro. Diese finanziellen Sanktionen bilden eine wichtige Säule der Bestrafung, während die schwereren Straftaten durch Haftstrafen geahndet werden, die im Bereich zwischen 6 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 2 Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung liegen. Insgesamt ergingen summiert Strafen in Höhe von 49 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe.

Verfahrensstatus und rechtliche Einordnung der Urteile

Bislang sind 82 Urteile des Amtsgerichts Frankfurt am Main ergangen, wobei in weiteren acht Verfahren die erstinstanzlichen Verhandlungen noch ausstehen. Bei 68 dieser Urteile ist die Rechtskraft bereits bekannt, in weiteren neun ist eine Berufung anhängig, und in einem Verfahren schwebt eine Revision. Diese Verteilung zeigt, dass der Großteil der Fälle abgeschlossen ist, während einige wenige Fälle noch der höheren Instanz zugeführt werden. Die rechtliche Beständigkeit der Urteile untermauert die Schwere der begangenen Taten und die Zuverlässigkeit der justizierten Maßnahmen.

Die Heterogenität der Strafen spiegelt die Bandbreite der Beteiligung wider, wobei sowohl leichte als auch schwere Tatbestände berücksichtigt wurden. Die Tatsache, dass 68 Urteile rechtskräftig sind, bedeutet, dass die Betroffenen die Konsequenzen ihrer Handlungen direkt tragen müssen. Die noch anhängigen Verfahren bieten den betroffenen Parteien die Möglichkeit, die Rechtslage vor höheren Gerichten überprüfen zu lassen, was ein normales Rechtsmittel im deutschen Strafprozess ist und die Fairness des Verfahrens sicherstellt.

Prüfung des Polizeiverhaltens durch die Staatsanwaltschaft

Aufseiten der Fans gab es auch Vorwürfe gegen die Polizei, die von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main durch das Hessische Landeskriminalamt geprüft wurden. Insgesamt wurden 22 Sachverhalte zur Prüfung vorgelegt, wobei in allen Fällen die Einleitung der Verfahren von Amts wegen erfolgte. Dies geschah, da in keinem Fall einzelne Beamte oder einzelne Handlungen durch etwaige Geschädigte angezeigt wurden. Die bei der Polizei eingegangenen Anzeigen waren lediglich allgemeiner Natur und stellten das Verhalten der eingesetzten Polizeibeamten insgesamt in Frage, ohne konkrete Einzeltatbestände zu benennen.

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Die Ergebnisse dieser Prüfungen fielen eindeutig aus: 19 Verfahren wurden eingestellt, und in drei Verfahren wurde die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgelehnt. Diese Entscheidungen entkräften die pauschalen Vorwürfe gegen die Einsatzkräfte und belegen, dass das polizeiliche Handeln im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen blieb. Die Einstellungen zeigen, dass keine individuellen Schuldzuweisungen an einzelne Beamte gerechtfertigt waren, sondern die Gewalt primär von den Angreifern ausging. Die klare Distanzierung der Justiz von den Fanvorwürfen festigt die Rolle der Polizei als Schutzmacht im Stadionalltag.