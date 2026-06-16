Uruguay patzt gegen Saudi-Arabien - Muslera-Fehler und späte Ausgleichstreffer

WM-Gruppenphase: Uruguay kommt gegen Außenseiter Saudi-Arabien nicht über ein 1:1 hinaus. Torhüter Muslera unterläuft einen folgenschweren Fehler, ehe Maxi Araújo spät ausgleicht. Spanien verliert bereits sein Auftaktspiel gegen Debütant Kap Verde.

In einer der größten Überraschung en dieser frühen WM-Phase patzt der europäische Titelträger Spanien bereits in seinem ersten Gruppenspiel gegen den debütierenden Außenseiter Kap Verde . Doch auch der südamerikanische Favorit Uruguay kommt in Miami gegen Saudi-Arabien nicht über ein enttäuschendes 1:1-Unentschieden hinaus.

Die Südamerikaner lagen bis in die Schlussphase sogar mit 0:1 zurück, ehe Maxi Araújo in der 80. Minute den verdienten Ausgleich erzielte. Kurioserweise wechselte Uruguays Kult-Trainer Marcelo Bielsa seinen Torschützen unmittelbar nach dem Tor aus und brachte stattdessen Brian Rodríguez. Der Favorit startete denkbar schlecht in die Partie.

Kurz vor der Pause klingelte es im Kasten von uruguayischen Torhüter Fernando Muslera. Zunächst parierte er noch einen Kopfball von Kano, ließ den Ball jedoch nur nach vorne abklatschen, sodass Saudi-Verteidiger Abdulelah Al-Amri aus wenigen Metern nur noch den Ball über die Linie drücken musste - 1:0 in der 41. Minute. Besonders bitter für Uruguay: Dieser Fehler unterlief ausgerechnet Torwart-Legende Fernando Muslera bei seiner fünften WM-Teilnahme in Folge.

Seinen 40. Geburtstag, den er am Tag des Spiels feierte, hatte er sich sicher anders vorgestellt. So ging Uruguay mit einem Rückstand in die Pause, und Bielsa reagierte mit zwei Wechseln, wobei unter anderem der völlig abgemeldete Stürmer Núñez in der Kabine bleiben musste. Neben Kapitän und Real-Madrid-Star Valverde war Núñez einer der größten Namen im uruguayischen Kader.

In der zweiten Halbzeit drängte Uruguay bei über 30 Grad Celsius in Miami auf den Ausgleich und wurde in der Schlussphase belohnt. Die Bielsa-Truppe ließ jedoch zahlreiche weitere gute Chancen liegen. Dabei hielt Saudi-Arabiens Torhüter Al-Owais sein Team mit mehreren starken Paraden im Spiel. Auch einen knalligen Distanzschuss von Uruguays Ugarte konnte er noch an den Pfosten lenken - die Saudis hatten dabei Glück im Alu (60.

Minute). Für Saudi-Arabien steht bereits am kommenden Sonntag um 18 Uhr das nächste Spiel gegen Spanien an. Uruguay trifft in der deutschen Nacht zu Montag (0 Uhr) auf Kap Verde, dem Überraschungssieger über Spanien





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