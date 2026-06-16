Uruguay startet enttäuschend in die WM - Valverde und Bielsa unter Druck

Uruguay muss sich nach einem schwachen 1:1 gegen Saudi-Arabien in der ersten Halbzeit kritischen Fragen stellen. Kapitän Federico Valverde und Trainer Marcelo Bielsa suchen nach Erklärungen, während die Fans weiterhin unterstützen.

Uruguay startet mit einer enttäuschenden Leistung in die Weltmeisterschaft und gerät bereits früh unter Druck. Der neue Anführer Federico Valverde und Trainer Marcelo Bielsa müssen Kritik einstecken.

Nach dem mühsamen 1:1-Unentschieden gegen Saudi-Arabien in Miami war Stürmer Federico Viñas sichtlich verärgert und verließ wütend das Feld. Während die uruguayischen Fans trotz des schwachen Auftakts ihre Stimmung nicht trüben ließen und singend und tanzend durch die Nacht zogen, zeigte sich der Angreifer der 'Celeste' bedient: 'Wir hatten viele Chancen und haben sie nicht genutzt', schimpfte Viñas. Die Südamerikaner verhinderten nur knapp einen Fehlstart.

Die heimische Presse, wie 'El Pais', kommentierte scharf: 'Uruguay war in der ersten Halbzeit nicht auf der Höhe - und hat den Preis dafür bezahlt.

' Nach dem Spiel schrieb das Blatt: 'Mehr als ein gewonnener Punkt waren es zwei verlorene. ' Uruguay hatte sich für den Neustart auf der großen Bühne deutlich mehr vorgenommen. Die Altmeister Luis Suarez und Edinson Cavani (beide 39 Jahren) sind nicht mehr im Kader. Stattdessen soll unter anderem Kapitän Federico Valverde die Mannschaft führen und das blamable Vorrunden-Aus von 2022 vergessen lassen.

Doch nach dem enttäuschenden Remis wächst der Druck bereits jetzt.

'Wir gehen frustriert nach Hause', sagte Valverde, betonte aber gleichzeitig, dass die Mannschaft sich im Spielverlauf deutlich verbessert habe. 'Alles hat sich geändert: die Mentalität, die Intensität aller Spieler. Wir haben mehr angegriffen, mehr Druck gemacht, mehr nach vorne gespielt.

' Tatsächlich hatte Uruguay die erste Halbzeit komplett verschlafen und geriet verdient durch ein Tor von Abdulelah Al-Amri (41. ) in Rückstand. Trainer Marcelo Bielsa sah sein Team kritisch: 'Wir haben kein Tempo aufs Feld gebracht, konnten so keine Fehler provozieren und keinen Unterschied machen.

' Der Gegner habe daran geglaubt, dass er es schaffen kann, 'und er hat es geschafft. Wenn du nicht alles auf den Platz bringst, ist auch das schwächere Team in der Lage, etwas zu erreichen.

' Auf Nachfragen nach den Ursachen reagierte Bielsa, der in Uruguay nun noch kritischer gesehen werden dürfte und sich zudem ein Wortgefecht mit einem Reporter lieferte, mit den Worten: 'Es gibt aber ein Limit, was man erklären muss. ' Der Druck für das nächste Spiel gegen Kap Verde (21. Juni) ist enorm, da alle vier Teams in Gruppe H punktgleich sind und die letzte Partie gegen Irland entscheidend sein wird. Maxi Araujo, der spät zum Ausgleich getroffen hatte (80.

), sagte: 'Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir wissen, dass wir das nächste Spiel gewinnen müssen und genau das werden wir versuchen.

' Man müsse dabei einfach auftreten 'wie in der zweiten Halbzeit'. Die Mannschaft muss schnell die Lehren aus dem Auftakt ziehen, um die Erwartungen in Uruguay nicht weiter zu enttäuschen und das Achtelfinale zu erreichen





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