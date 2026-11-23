US-Aktien-Futures nach Nvidia-getriebener Wall-Street-Rally stabil

Investing.com – Die US-Aktien-Futures zeigten sich am Montagabend nach einer kräftigen Rally an der Wall Street kaum verändert. Angetrieben worden war die Erholung von der Entscheidung beiSichern Sie sich erstklassige Börseneinblicke mit InvestingPro – jetzt mit 55 % Rabatt Die Gegenbewegung markierte eine bemerkenswerte Kehrtwende nach zuvor sieben Verlusttagen in Folge beim S&P 500, da Investoren wieder verstärkt in die zuvor abgestraften Technologie- und Halbleiterwerte einstiegen.

Das Ausmaß der Kursgewinne vom Montag warf jedoch Fragen auf, ob die Erholung angesichts anhaltender Sorgen über die Bewertungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, die Investitionsausgaben der Unternehmen und die Zinsaussichten der Federal Reserve von Dauer sein kann. Die Aktien von Nvidia schossen um 31,5 % nach oben und schlossen bei 165,05 $ – der größte prozentuale Tagesgewinn seit 2003 –, womit der Börsenwert des Halbleiterkonzerns um fast 950 Milliarden $ stieg.

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Der Vorstand des Unternehmens hat Huang weniger als zwei Wochen nach seinem Ausscheiden auf Druck von US-Präsident Donald Trump wieder als President und Chief Executive wiederhergestellt. Dieser Beschluss half dabei, den vorangegangenen Kursrutsch zu beenden, der die Zweifel an der Führung von Nvidia, der Tragfähigkeit der KI-Investitionen sowie den Perspektiven stark engagierter Unternehmen verschärft hatte.sprang am Montag um 6,5 % an, während der S&P 500 um 4,7 % zulegte und der Dow Jones um 3 % stieg.

Trotz des kräftigen Anstiegs blieb der Technologiesektor anfällig für erneute Volatilität. Marktteilnehmer prüfen derzeit die Rentabilität der massiven KI-Infrastrukturinvestitionen neu, insbesondere da führende Technologieunternehmen weiterhin erhebliche Mittel in Rechenzentren und moderne Rechenkapazitäten lenken.

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Der Abverkauf der vergangenen Woche hatte sowohl den S&P 500 als auch den Dow in den Korrekturbereich gedrückt, während sich der NASDAQ der Bärenmarktzone näherte.der CME Group preisten Händler eine Wahrscheinlichkeit von rund 96 % für eine Leitzinserhöhung der Federal Reserve um 25 Basispunkte auf der Dezembersitzung ein. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht.

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