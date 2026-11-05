US-Aktienmärkte: S&P 500 überwindet Widerstand, Nasdaq 100 bleibt unter Druck

Nach dem Wahlsieg der Demokraten verschieben Anleger ihre Portfolios. Der S&P 500 zeigt Stärke, während der Nasdaq 100 unter Regulierungsangst leidet. Analyse der wichtigsten Indizes und Quartalszahlen.

Die US-Aktienmärkte starten mit gemischten Signalen in die neue Handelsrunde. Während der Dow Jones und der S&P 500 vorbörslich positive Tendenzen zeigen, muss der Nasdaq 100 erneut Nachlässe hinnehmen. Diese Divergenz deutet auf eine anhaltende Volatilität hin, die durch die politische Neuausrichtung in den USA und unterschiedliche Sektorenperformance getrieben wird.

Portfolio-Umschichtung nach demokratischem Wahlsieg

Investoren reagieren auf den Wahlsieg der Demokraten mit einer signifikanten Neugewichtung ihrer Aktienportfolios. Der Umzug von Geldern findet vorrangig weg von Chip- und Neocloud-Aktien hin zu etablierten Hyperscalern statt. Diese Strategieänderung basiert auf der Erwartung, dass strengere regulatorische Auflagen den Bau neuer Rechenzentren verlangsamen werden. Gleichzeitig gewinnen bestehende Kapazitäten mit gesicherter Stromversorgung an Wert, da diese als seltener und zuverlässiger eingeschätzt werden.

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Diese Verschiebung zeigt sich auch in den jüngsten Quartalszahlen großer Technologieunternehmen. Qualcomm meldete einen Umsatzrückgang von acht Prozent auf 10,32 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie fiel um 28 Prozent auf 2,17 US-Dollar, was auf schwächelnde Smartphone-Umsätze hindeutet. Im Gegensatz dazu zeigte AppLovin starke Ergebnisse mit einem Umsatzplus von 55 Prozent auf 2,19 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg um 72 Prozent auf 1,44 Milliarden US-Dollar, wobei für das vierte Quartal Umsätze von 2,37 bis 2,40 Milliarden US-Dollar erwartet werden. Coherent profitiert von der Photonik-Nachfrage mit einem Umsatzplus von 50 Prozent auf 2,37 Milliarden US-Dollar und einem Gewinnanstieg von 80 Prozent auf 2,09 US-Dollar pro Aktie.

Macroeconomic Indikatoren und Arbeitsmarktprognosen

Die wirtschaftlichen Grunddaten bleiben stabil, zeigen aber Anzeichen von Verlangsamung. Der ISM-Dienstleistungsindex sank im Oktober leicht von 54,9 auf 54,5 Punkte. Obwohl dieser Wert über der Schwelle von 50 liegt und somit weiteres Wachstum signalisiert, deutet die Abwärtsbewegung auf eine Moderation hin. Besonders kritisch ist der hohe Preisindex bei 73 Punkten, der einen anhaltenden Kostendruck in der Dienstleistungsbranche bestätigt.

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Auch der Arbeitsmarkt zeigt geteilte Signale. Laut dem ADP-Bericht entstanden im Oktober 86.000 private Jobs, was die erwarteten 69.000 Stellen deutlich übertraf. Für den offiziellen Bericht am Freitag rechnen Ökonomen mit 65.000 zusätzlichen Jobs und einer unveränderten Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent. Die politische Lage in Washington erschwert jedoch neue Maßnahmen. Die geteilte Macht in der US-Regierung erhöht das Risiko von Haushaltsblockaden und einem möglichen Regierungsstillstand, was neue Ausgabenprogramme schwieriger durchsetzbar macht.

Technische Analyse des Dow Jones und S&P 500

Der Dow Jones befindet sich seit dem 1. Oktober in einer klaren Aufwärtsbewegung. Am 20. Oktober durchbrach der Index seinen bisherigen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Nach einem Rücksetzer auf 51.563 Punkte, knapp über dem 61,8-Prozent-Retracement der Oktober-Rally bei 51.443 Punkten, folgte eine starke Erholung. Der Index riss ein Aufwärtsgap, bildete eine starke Kerzenstruktur und überwand das Hoch bei 52.927 Punkten. Er schloss das Abwärtsgap vom 8. September und handelte minimal über dem Widerstand bei 53.289 Punkten. Künftige Abgaben könnten in Richtung 52.927, 52.747 oder 52.292 Punkte gehen. Ein Ausbruch über 53.492 Punkte würde die Rally fortsetzen, wobei das Allzeithoch bei 54.744 Punkten das nächste große Ziel darstellt.

Der S&P 500 handelt seit seinem Hoch Mitte August bei 7.816 Punkten in einer Seitenbewegung zwischen diesem Niveau und der Unterstützung bei 7.507 Punkten. Nach einem Rücksetzer auf die Unterstützung in der vergangenen Woche und einer Seitwärtsphase über zwei Tage, riss der Index gestern ein Aufwärtsgap zwischen 7.594 und 7.635 Punkten. Zudem überwand er den EMA50 auf Tagesbasis bei 7.673 Punkten. Bestätigt sich dieser Ausbruch, besteht Potenzial in Richtung 7.816 bis 7.844 Punkte. Ein Fall unter 7.507 Punkte würde jedoch ein Doppeltop ausbilden und ein rechnerisches Ziel von 7.185 Punkten nach sich ziehen.

Druck auf den Nasdaq 100 und technische Herausforderungen

Im Gegensatz zu den breiteren Indizes kämpft der Nasdaq 100 weiterhin mit aufwärtsgerichteten Trends. Der Index zog gestern in der ersten Handelsstunde deutlich an und drang in das Abwärtsgap vom Freitag vor, scheiterte jedoch am EMA50 auf Stundenbasis. In der zweiten Handelshälfte bildete der Index mehrere kleine schwarze Stundenkerzen aus, was darauf hindeutet, dass sich der Abwärtstrend, der nach dem Allzeithoch vom 6. Oktober einsetzte, fortsetzt.

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Für die technische Entwicklung des Nasdaq 100 sind entscheidende Levels zu beachten. Gelingt ein Ausbruch über 28.876 Punkte, könnte eine Erholung in Richtung 29.218 bis 29.257 oder sogar in den Bereich 29.934 bis 30.018 Punkte stattfinden. Sollte der Index hingegen unter 27.967 Punkte abfallen, drohen weitere Abgaben in Richtung 27.176 oder sogar 26.182 Punkte. Diese Entwicklung unterstreicht die aktuelle Schwäche des technologisch dominierten Index im Vergleich zu den defensiveren oder breiter aufgestellten Dow Jones und S&P 500.