US-Aktienmärkte steigen trotz neuer Zölle wieder an

Die US-amerikanischen Aktienmärkte erlebten am Donnerstag eine anziehende Performance. Die Kaufbereitschaft der Anleger wurde im späten Handel durch die Nachricht verstärkt, dass US-Präsident Donald Trump eine neue Runde weitreichender Zölle einleiten wollte. Es handele sich um wechselseitige Zölle auf Waren aus verschiedenen Ländern, hieß es. Das Weiße Haus hatte zuvor signalisiert, dass weitere Handelshemmnisse ins Visier genommen werden sollten.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 44.711,43 Punkten. Der breit aufgestellten S&P 500 rutschte um 1,04 Prozent auf 6.115,07 Zähler nach oben. Der überwiegend mit Technologieunternehmen bestückte Nasdaq 100 gewann 1,43 Prozent auf 22.030,71 Punkte. Daten zu den Erzeugerpreisen hatten nur geringen Einfluss auf die Aktienkurse. Mitte der Woche hatte ein unerwartet starker Anstieg der US-Verbraucherpreise die Wall Street leicht gebremst. Die nun veröffentlichten Erzeugerpreise stiegen zwar ebenfalls stärker als erwartet, verpassten den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed aber offenbar keinen weiteren Dämpfer. Die Aktien von Cisco stiegen nach Geschäftszahlen auf den höchsten Stand seit 2000 und schlossen 2,1 Prozent höher. Der Telekomindustrie-Ausrüster konnte dank des KI-Booms seinen Quartalsumsatz steigern und übertraf die Analystenerwartungen knapp. Auch der Gewinn überraschte trotz eines Rückgangs positiv. Die Titel von Intel setzten ihren jüngsten Erholungskurs mit einem Kursanstieg von 7,3 Prozent fort und erreichten den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Die Aktien des Halbleiterkonzerns profitieren Experten zufolge weiterhin von Aussagen von J.D. Vance. Der US-Vizepräsident hatte am Dienstag gesagt, die Trump-Regierung werde dafür sorgen, dass die leistungsfähigsten KI-Systeme in den USA mit in Amerika entwickelten und hergestellten Chips gebaut würden. Applovin überzeugte mit starken Zahlen und einem erfreulichen Ausblick. Die Anteilscheine des Unternehmens, das Entwicklern bei der Analyse und Monetarisierung ihrer Apps unterstützt, schnellten um 24 Prozent hoch und verbuchten ein Rekordhoch. Sie waren bereits 2024 mit Abstand größter Gewinner im Nasdaq 100 gewesen. Die Papiere des Finanzdienstleisters Robinhood sprangen dank eines starken Zwischenberichts um gut 14 Prozent empor. Damit nähern sie sich weiter ihrem Rekord zum Börsengang 2021. Das Unternehmen profitierte im vergangenen Quartal vom deutlich gestiegenen Handel mit Krypto-Währungen. Bei Reddit kam es nach der jüngsten Kurskonsolidierung auf hohem Niveau zu einem Kursrückgang von 5,3 Prozent. Das Social-Media-Unternehmen blieb im vergangenen Quartal mit einem nachlassenden Nutzerwachstum hinter den Erwartungen zurück. Seit dem Börsengang von Reddit im März hat sich der Aktienkurs allerdings mehr als versechsfacht. Beim Medizintechnikkonzern GE Healthcare sorgte die Zahlenvorlage für einen Kursaufschlag von knapp 9 Prozent. Der Konkurrent von Siemens Healthineers gab mit seinem Quartalsbericht einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Die Aktien von Dutch Bros erklommen ein Rekordhoch und notierten letztlich gut 29 Prozent im Plus. Die Kaffeekette hatte einen unerwartet positiven Ausblick auf 2025 gegeben. Zudem meldete das Unternehmen für das vierte Quartal einen Umsatz, der die Konsensschätzung übertraf. Die Aktien von The Trade Desk stürzten um 33 Prozent ab, nachdem das Werbetechnologie-Unternehmen einen überraschend trüben Ausblick auf das laufende Quartal gegeben hatte. Zudem fielen die Zahlen für das vierte Quartal enttäuschend aus





