US-Amerikaner Marc Fogel im Gefangenenaustausch gegen Bitcoin-Millionär Alexander Vinnik freigelassen

Alexander Vinnik, der ehemalige Chef der Bitcoin-Börse Btc-e, wird im Rahmen eines Gefangenenaustauschs durch die USA freigelassen. Im Gegenzug kommt Marc Fogel, ein US-amerikanischer Staatsbürger, der in Russland wegen Cannabisbesitzes verurteilt wurde, frei.

Die Vereinigten Staaten beabsichtigen, den ehemaligen Chef der Bitcoin-Börse Btc-e, Alexander Vinnik , im Rahmen eines Gefangenenaustausch s freizulassen. Dies berichtet die New York Times unter Berufung auf drei anonyme Quellen. Der 44-jährige Vinnik hatte sich im Mai des vergangenen Jahres in Griechenland gerübergeben. Im Gegenzug erwartete er eine Verurteilung zu weniger als 10 Jahren Haft, wie damals in Medienberichten vermeldet wurde.

In Frankreich war er bereits 2020 zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Vinnik wird im Austausch mit dem US-Amerikaner Marc Fogel freigelassen, der bei der Einreise nach Russland wenige Gramm Cannabis bei sich trug und dafür zu 14 Jahren Haft verurteilt wurde. Btc-e, die Vinnik nach seiner Gründung systematisch zu einem Geldwäsche-Hotspot für organisierte Kriminalität umbaute, soll laut dem US-Justizministerium Transaktionen im Wert von neun Milliarden US-Dollar abgewickelt haben. Über eine Million Menschen weltweit sollen die Plattform genutzt haben. Btc-e war demnach eine der wichtigsten Adressen für den Transfer, die Wäsche und die Aufbewahrung von Kryptogeldern, die Kriminelle erbeutet haben. Diesen Geldflüssen soll es um Hackerangriffe, Erpressungstrojaner, Identitätsdiebstahl, Korruption und Drogenhandel gehen. Vor der Freilassung von Vinnik konnte der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, in Russland die Freilassung des US-Staatsbürgers Fogel erwirken. Donald Trump begrüßte Fogel nach dessen Ankunft in Washington, wie zu sehen war. Der Lehrer war 2021 an einem Moskauer Flughafen festgenommen und später wegen Drogenschmuggels zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Trump, Witkoff und weitere Berater hätten mit Moskau einen 'Austausch' vereinbart, der ein 'Zeichen des guten Willens' seitens Russland sei, so das Weiße Haus. Was die russische Seite im Gegenzug bekam, wurde anfangs offengelassen





heiseonline / 🏆 11. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Kryptowährung Btc-E Alexander Vinnik Marc Fogel Gefangenenaustausch Geldwäsche

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

US-Bürger Marc Fogel nach langer Haft in Russland freigelassenDer US-Bürger Marc Fogel, der seit 2021 in Russland inhaftiert war, ist nach einem Austausch mit Russland wieder in Amerika. Präsident Trump bezeichnete die Freilassung als Geste des guten Willens zur Beendigung des Krieges in der Ukraine und kündigte weitere Freilassungen an. Die Details des Tauschs wurden noch nicht veröffentlicht.

Weiterlesen »

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagvormittag

Weiterlesen »

Ripple-CEO geht erneut auf Bitcoin los: XRP statt Bitcoin Reserve?Ripple-CEO geht erneut auf Bitcoin los: XRP statt Bitcoin Reserve?

Weiterlesen »

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am SamstagmittagSo bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagmittag

Weiterlesen »

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am NachmittagSo bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag

Weiterlesen »

Bitcoin-Boom: So macht man Gewinne mit der Bitcoin-KursentwicklungDer Bitcoin wird häufig als 'digitales Gold' angepriesen, hat sich in der Vergangenheit aber auch immer wieder als sehr volatile Anlageklasse erwiesen. Um als Investor von der Entwicklung der ältesten Kryptowährung zu profitieren, gibt es mehrere Möglichkeiten, allerdings auch einiges zu beachten.

Weiterlesen »