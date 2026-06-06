US-amerikanischer Ebola-Patient aus der Charité entlassen und kann nach Hause zurückkehren

Peter Stafford, ein US-amerikanischer Mediziner, der sich in der Demokratischen Republik Kongo mit dem Ebola-Virus infiziert hatte, ist nach zwei Wochen Behandlung in der Berliner Charité entlassen worden und kann nach Hause zurückkehren. Er befindet sich in gutem Gesundheitszustand und wurde von der Charité mit experimentellen Therapien behandelt.

Nach gut zwei Wochen Behandlung in der Berlin er Charité ist der US-amerikanische Ebola-Patient aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Arzt Peter Stafford (39), der sich in der Demokratischen Republik Kongo infiziert hatte, ist gesund genug, um heimzukehren.

Wie die Klinik mitteilte, befinde er sich in gutem Gesundheitszustand. Seit dem 30. Mai sei kein Virus mehr bei ihm nachgewiesen worden. Das zuständige Gesundheitsamt hob die Isolationsanordnung daher um 12 Uhr auf.

Die Maßnahme sei im Einklang mit international üblichen Kriterien, so die Charité. Der erkrankte Patient (mit Maske und Schutz vor dem Gesicht) wurde am 20. Mai in die Charité gebrachtUS-Mediziner Peter Stafford aus Virginia hatte sich bei der Behandlung von Patienten in einem kleinen Krankenhaus in Niakunde im Kongo angesteckt. Er war dort gemeinsam mit seiner Frau Rebekah für eine christliche Missionsorganisation im Einsatz.

Von Uganda aus kam der Patient am 20. Mai mit einem Spezialflugzeug nach Berlin. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen brachte man ihn direkt in die Charité. Dort isolierten Ärzte ihn auf einer Sonderstation – abgeschirmt vom normalen Klinikbetrieb.

Ein PCR-Test lieferte schnell Gewissheit: Der Mann hatte sich mit dem seltenen Bundibugyo-Virus infiziert, einer Art des Ebola-Virus. Zu Beginn war er nach Angaben der Klinik stark geschwächt und zeigte typische Symptome einer Ebola-Virus-Infektion.

Zudem stellten die Ärzte eine hohe Viruslast fest. In der Berliner Charité stellten Ärzte eine Bank vor das Fenster des Isolierzimmers, damit die Kinder ihren Vater sehen konntenSeine Ehefrau und die vier Kinder kamen kurz darauf nach Berlin. Sie galten als „Hochrisikokontakte“, hatten aber keine Symptome. Die Familie blieb in einem getrennten Teil der Station in Quarantäne.

Bislang stand die Familie unter Isolation – nun können sich Peter, seine Frau Rebekah und die vier Kinder endlich wieder in die Arme schließen. Foto: -/Charite/dpa Stafford selbst bedankte sich beim Klinikteam: „Ich wurde erstklassig versorgt, unter anderem mit experimentellen Therapien, die derzeit zur Behandlung dieser Virusart erprobt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Charité. „Meine Dankbarkeit lässt sich mit Worten nicht angemessen beschreiben.





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