US-Amerikanischer Lehrer nach Russland-Reise von Trumps Sonderbeauftragtem frei

Ein US-amerikanischer Lehrer, der in Russland wegen Marihuana-Besitzes zu 14 Jahren Haft verurteilt wurde, ist nach der Reise des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trumps Sonderbeauftragten für den Nahen Osten nach Russland freigekommen. Steve Witkoff, Trumps Sonderbeauftragter für den Nahen Osten, hat die Freilassung des amerikanischen Staatsbürgers Marc Fogel in Russland erwirkt.

Ein US-amerikanischer Lehrer, der 2022 in Russland zu 14 Jahren Haft verurteilt wurde, ist nach der Reise von Trumps Sonderbeauftragten für den Nahen Osten nach Russland frei gekommen. Der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff , hat in Russland die Freilassung eines dort inhaftierten amerikanischen Staatsbürgers erwirkt. Witkoff verlässt gemeinsam mit Marc Fogel den russischen Luftraum, wie das Weiße Haus mitteilt.

Die Reise von Trumps Sonderbeauftragten Steve Witkoff nach Russland sorgte für Spekulationen. Flug-Tracker veröffentlichten Daten seines Privatjets, wodurch Informationen über die Reise des Immobilienmoguls bekannt wurden. Ob Witkoff auch aufgrund anderer Gespräche in Russland war, ist noch unklar. Washington gab keine weiteren Details bekannt. Es ist auch unklar, wie die Vereinbarung genau aussah und mit wem Witkoff in Russland gesprochen hat. Marc Fogel wurde im August 2021 festgenommen, als er nach Russland einreisen wollte. Fogel hatte 17 Gramm medizinisches Marihuana im Gepäck. Im Juni 2022 wurde er zu 14 Jahren Haft verurteilt. Berichten zufolge ordnete Trump Witkoff an, Fogel in dem Privatjet zurück in die Vereinigten Staaten zu bringen. Seine Familie dankte dem US-Präsidenten: „Wir sind über alle Maßen dankbar, erleichtert und überwältigt, dass unser Vater, Ehemann und Sohn Marc Fogel nach mehr als drei Jahren Haft endlich nach Hause kommt“. Fogel hatte zuvor einige Jahre in Russland gelebt. Immer wieder gab es Hoffnungen, dass Fogel freikommen könnte. Sein Fall erinnert an den der US-Basketballerin Brittney Griner. Sie wurde im Februar 2022 an einem Moskauer Flughafen verhaftet, nachdem in ihrem Handgepäck eine geringe Menge Haschischöl gefunden worden war. Sie wurde zu neun Monaten Haft verurteilt. Präsident Trumps nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz sagte: „Präsident Trump, Steve Witkoff und die Berater des Präsidenten haben einen Austausch ausgehandelt, der ein Zeichen des guten Willens seitens der Russen ist und ein Zeichen dafür, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, um den brutalen und schrecklichen Krieg in der Ukraine zu beenden“.





