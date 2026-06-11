US-Angriffe auf Iran und iranische Reaktion

Die jüngste Angriffswelle gegen den Iran durch das Pentagon wird als Zwangsdiplomatie bezeichnet. Iranische Staatsmedien berichten von Explosionen im ganzen Land, darunter in der Großstadt Karadsch nordwestlich von Teheran und in Gebieten entlang der Straße von Hormus. Die iranischen Revolutionsgarden greifen Ziele in Jordanien mit ballistischen Raketen an. Kuwait schließt seinen Luftraum vorübergehend wegen iranischer Angriffe, und Indien legt scharfen Protest ein. Das US-Militär greift weitere Ziele im Iran an und dementiert die angebliche Komplettsperrung der Straße von Hormus für jeglichen Schiffsverkehr.

+++ 07:08 Hegseth: Neue Angriffswelle gegen Iran ist Zwangsdiplomatie +++ Das Pentagon bezeichnet die jüngste Angriffswelle gegen den Iran als einen Akt der Zwangsdiplomatie. Die Angriffe zielten darauf ab, den Iran zu Zugeständnissen am Verhandlungstisch zu bewegen.

"Wenn wir mit Bomben verhandeln müssen, dann verhandeln wir mit Bomben. Und wir sind sehr gut darin", sagt Verteidigungsminister Pete Hegseth. US-Streitkräfte griffen Dutzende Ziele an, darunter Luftabwehr- und Radaranlagen in der Nähe der Straße von Hormus, sagt ein ranghoher US-Beamter. Iranische Staatsmedien berichten von Explosionen im ganzen Land, darunter in der Großstadt Karadsch nordwestlich von Teheran und in Gebieten entlang der Straße von Hormus.

Staatsmedien melden, die iranische Luftabwehr habe sich mit US-Kampfjets auseinandergesetzt. Der Iran erklärt, er habe die US-Fünfte Flotte in Bahrain mit einer Drohne angegriffen. Indien bestellt wegen des Beschusses eines Öltankers im Golf von Oman den stellvertretenden US-Missionschef ein und legt scharfen Protest ein, wie zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Das indische Außenministerium verurteilt den Angriff.

"Das Vorgehen gegen die Handelsschifffahrt und zivile Infrastruktur in der Region muss enden", heißt es. Das US-Militär hat im Golf von Oman einen Öltanker beschossen, der iranisches Öl transportiert und Anweisungen ignoriert haben soll. Bei dem Vorfall am Mittwoch wurden nach indischen Angaben 21 Seeleute gerettet, drei Inder gelten aber als vermisst. Das US-Zentralkommando teilte mit, man habe den Maschinenraum der unter der Flagge von Palau fahrenden "Settebello" beschossen.

Dessen Besatzung habe zuvor wiederholt Anweisungen der US-Streitkräfte missachtet. Das Schiff habe die laufende Blockade verletzt, indem es versuchte, Öl aus dem Iran zu transportieren. Der Betreiber der "Settebello" sitzt in Indien. Die iranischen Revolutionsgarden greifen nach eigenen Angaben einen US-Luftwaffenstützpunkt in Jordanien mit zwölf ballistischen Raketen an.

Ziele auf dem Stützpunkt Al-Asrak seien US-Flugzeuge, wichtige militärische Einrichtungen sowie das Kontrollzentrum, berichten staatliche iranische Medien und die Nachrichtenagentur Tasnim. +++ 05:22 Kuwait schließt Luftraum wegen iranischer Angriffe +++ Wegen iranischer Angriffe schließt Kuwait vorübergehend seinen Luftraum. Flüge werden umgeleitet, teilt die kuwaitische Zivilluftfahrtbehörde mit. Die Armee des Landes wehrt nach eigenen Angaben feindliche Angriffe aus der Luft ab.

In Bahrain heulen dem dortigen Innenministerium zufolge erneut Warnsirenen. Das US-Militär hat seine erneuten Angriffe auf Ziele im Iran nach eigenen Angaben eingestellt. Das teilt das zuständige Regionalkommando Centcom auf X mit. Es seien militärische Aufklärungsanlagen, Kommunikationssysteme und Luftverteidigungsstellungen im ganzen Land attackiert worden.

Sie hätten eine Bedrohung für die US-Streitkräfte und internationale Handelsschiffe dargestellt, heißt es. Auch nach Abschluss der Angriffe bleibe das US-Militär wachsam und kampfbereit. Das US-Militär greift nach eigenen Angaben weitere Ziele im Iran an. Die Streitkräfte attackieren dabei militärische Überwachungsanlagen, Kommunikationssysteme und Luftverteidigungsstellungen im ganzen Land, teilt das US-Zentralkommando Centcom mit.

Die Einsätze zur Selbstverteidigung seien eine Reaktion auf iranische Bedrohungen für US-Truppen und internationale Handelsschiffe in den Gewässern der Region. Nahe der iranischen Hauptstadt Teheran kommt es in der Nacht zu mehreren schweren Explosionen. Der staatliche iranische Rundfunk meldet Explosionen in der Pendlermetropole Karadsch, die nur wenige Kilometer von Teheran entfernt liegt. Weiter westlich von Karadsch seien Kampfdrohnen gesichtet worden.

Auch südöstlich von Teheran in Waramin gab es Explosionen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Offiziell äußerten sich die Behörden nicht zur Ursache. In den sozialen Medien gibt es mehrere Berichte über eine Angriffswelle nahe der Hauptstadt, nachdem das US-Militär zuvor Ziele an der mehr als 1000 Kilometer entfernten Südküste des Irans bombardiert hatte. Irans Streitkräfte attackieren nach eigenen Angaben als Reaktion auf die US-Angriffe im Süden des Landes Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait.

Ziel seien unter anderem zwei US-Luftwaffenstützpunkte in Kuwait und einer in Bahrain gewesen. Insgesamt seien 18 Ziele angegriffen worden. In Bahrain sei das regionale Hauptquartier der US-Marine mit Kamikazedrohnen attackiert worden, heißt es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Armee. Ziel seien Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot gewesen.

Das US-Militär dementiert die angebliche Komplettsperrung der Straße von Hormus für jeglichen Schiffsverkeh





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