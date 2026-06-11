US-Angriffe auf Iran und Tanker vor der Küste des Oman

Die Nachricht berichtet über die US-Angriffe auf Iran und ein Tanker vor der Küste des Oman, in dem drei indische Seeleute ums Leben gekommen sind. Es wird auch über die Blockade gegen Schiffe mit Verbindungen zum Iran und die jüngsten Angriffe des US-Militärs auf Tanker im Golf von Oman berichtet.

Bei einem US-Militäreinsatz zur Festsetzung eines Tanker s vor der Küste des Oman sind drei indische Seeleute ums Leben gekommen. Dies bestätigt der indische Schifffahrtsminister Sarbananda Sonowal.

Es sind die ersten gemeldeten Todesfälle seit Beginn der US-Blockade gegen Schiffe mit Verbindungen zum Iran am 13. April. Im Zuge dieser Einsätze haben die USA acht Schiffe manövrierunfähig gemacht und mehr als 100 weitere abgedrängt.

Zudem meldet die indische Botschaft im Oman einen weiteren Vorfall mit einem Tanker vor der Küste, bei dem es sich nach Angaben einer Matrosengewerkschaft um die 'MT Jalveer' handelt. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut einen Tanker im Golf von Oman angegriffen, der versucht haben soll, iranisches Öl zu transportieren.

Beschossen worden sei der Maschinenraum des Schiffes 'Jalveer', das unter der Flagge des westafrikanischen Landes Guinea-Bissau fahre, teilt das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Die Besatzung habe wiederholt Anweisungen der US-Streitkräfte missachtet. Es ist bereits das dritte Mal binnen weniger Tage, dass das US-Militär Tanker außer Gefecht setzt. Mit den jüngsten Angriffen der US-Amerikaner im Iran habe sich die Hoffnung auf nachhaltige Waffenstillstands- oder Friedensverhandlungen zerschlagen, analysiert Militärexperte Markus Reisner.

Auch wenn der Iran faktisch über keine Luftwaffe verfügt, sei er in einer Position, 'wo er einen Hebel hat'. Die USA führen nach Angaben von Präsident Donald Trump Gespräche mit dem Iran.

'Sie verhandeln mit uns über ein Abkommen, aber sie sind stolz', sagt Trump in einem Interview des US-Senders Fox News. Seine persönliche Präferenz sei es weiterhin, die Öl-Insel Charg einzunehmen. Er sei sich jedoch nicht sicher, ob in den USA die Bereitschaft dazu vorhanden sei. Über die Insel Charg wickelt der Iran rund 90 Prozent seiner Ölexporte ab.

US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit neuen Angriffen. Die USA würden den Iran in der kommenden Nacht sehr hart treffen, kündigt Trump an. In nicht allzu ferner Zukunft würden die USA zudem die iranische Insel Kharg sowie weitere Teile der Ölinfrastruktur einnehmen und die vollständige Kontrolle über die iranischen Öl- und Gasmärkte übernehmen, sagt er weiter. Über die Insel Charg wickelt der Iran rund 90 Prozent seiner Ölexporte ab.

Nach den Schlägen der USA gegen den Iran sagt Oberst Markus Reisner im Interview mit ntv: 'Die iranischen Streitkräfte haben schwere Schläge einstecken müssen. Es gibt faktisch keine iranische Luftwaffe mehr.

' Dennoch sei der Iran weiterhin kriegsfähig. Denn in den vergangenen Jahren habe sich Teheran ein großes Waffenarsenal zugelegt, das aus zahlreichen Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern besteht. Trotz vielfältiger Aufklärungsmöglichkeiten, halte der Iran die USA stark in Schach.

'Trotz künstlicher Intelligenz, die permanent Satellitenbilder auswertet, trotz einer permanenten Präsenz von Drohnen über dem Iran wirklich in jede Ecke hineinblicken zu können', tue sich Amerika schwer, so Reisner. Trotz neuer gegenseitiger Luftangriffe haben die USA und der Iran Insidern zufolge ihre Verhandlungen über ein vorläufiges Friedensabkommen intensiviert. Aus Diplomatenkreisen heißt es zudem, dass die Gespräche zwischen beiden Seiten Fortschritte machten. Drei iranische Insider und ein europäischer Diplomat sagen der Nachrichtenagentur Reuters, beide Seiten tauschten Entwürfe für eine Absichtserklärung aus.

Der Krieg von Israel und den USA gegen den Iran sollte das Mullah-Regime endgültig beenden. Mit Blick auf die andauernden Kampfhandlungen betont ntv-Reporterin Kavita Sharma jedoch: Bisher ist genau das Gegenteil eingetreten. China fordert nach den jüngsten gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran einen sofortigen Stopp der Kämpfe. China rufe die betroffenen Seiten auf, die militärischen Einsätze 'unverzüglich einzustellen', sagte Pekings Außenministeriumssprecher Lin Jian vor Journalisten.

Die Kriegsparteien sollten 'zum Dialog und zu Verhandlungen zurückkehren, auf die Vermittlungsbemühungen der beteiligten Länder eingehen und so bald wie möglich einen umfassenden und dauerhaften Waffenstillstand erreichen'. Das iranische Außenministerium hat die 'großangelegten' US-Angriffe der vergangenen Nacht scharf verurteilt. In einer Mitteilung heißt es, die von den Vereinigten Staaten ausgeführten 'illegalen und kriminellen Angriffe' der vergangenen Stunden seien nicht nur ein offensichtlicher Verstoß gegen die Charta der Vereinigten Nationen. Auch sei die Feuerpause dadurch 'praktisch bedeutungslos' geworden.

Die Verantwortung für 'die extrem ernsten Konsequenzen dieser kriminellen Handlung' liege bei den Anführern der Vereinigten Staaten





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

US-Angriffe Auf Iran Tanker Vor Der Küste Des Oman Indische Seeleute Ums Leben Gekommen Blockade Gegen Schiffe Mit Verbindungen Zum Ir Angriffe Des US-Militärs Auf Tanker Im Golf Vo Iranische Streitkräfte Waffenarsenal Kriegsfähigkeit Vereinigte Staaten Iran Blockade Angriffe Tanker Iranische Revolutiongarden Charta Der Vereinten Nationen Feuerpause Waffenstillstand Iranische Öl- Und Gasmärkte Insel Kharg Insel Charg Drohnen Ballistische Raketen Marschflugkörper Künstliche Intelligenz Satellitendaten Vermittlungsbemühungen Vereinigte Staaten Von Amerika Iranische Außenministerium Pekings Außenministeriumssprecher Lin Jian Kavita Sharma Ntv-Reporterin Iranische Revolutiongarden Charta Der Vereinten Nationen Feuerpause Waffenstillstand Iranische Öl- Und Gasmärkte Insel Kharg Insel Charg Drohnen Ballistische Raketen Marschflugkörper Künstliche Intelligenz Satellitendaten Vermittlungsbemühungen Vereinigte Staaten Von Amerika Iranische Außenministerium Pekings Außenministeriumssprecher Lin Jian Kavita Sharma Ntv-Reporterin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Selbstverteidigung': US-Militär fliegt neue Angriffe gegen den IranIn der Nacht stürzt ein US-Militärhubschrauber vor der Küste des Omans ab. Die USA machen den Iran dafür verantwortlich, Präsident Trump kündigt Vergeltung an. Jetzt fliegen die US-Streitkräfte neue Angriffe.

Read more »

US-Militär beschießt Tanker „Settebello“ im Golf von Oman: Besatzungsmitglieder vermisstDas US-Militär setzt erneut einen Tanker im Golf von Oman außer Gefecht. An Bord waren offenbar vor allem indische Seeleute.

Read more »

Iran-Kriege: USA-Angriffe und Verhandlungen, Tankerbrand im Oman, und mehrNach den USA-Schlägen gegen den Iran spricht Oberst Markus Reisner, die iranischen Streitkräfte haben schwere Schläge einstecken müssen. Der Iran bleibt weiterhin kriegsfähig, da er ein großes Waffenarsenal zugelegt hat. Beide Seiten intensifizieren ihre Verhandlungen, aber es gibt Fortschritte. China fordert einen sofortigen Waffenstillstand. Das iranische Außenministerium verurteilt die US-Angriffe. Vor der Küste des Oman ist ein Tanker angezündet, und es gibt Berichte von iranischen Angriffen auf Bahrain.

Read more »

USA-Iran-Konferenzen, US-Angriffe auf Iran, Brand auf Tanker vor Oman, iranische Meerenge-SchließungDie USA führen Gespräche mit dem Iran und drohen neuen Angriffen. Trump betont seine persönliche Präferenz, die Öl-Insel Charg einzunehmen, aber ist sich nicht sicher, ob die USA die Bereitschaft dazu haben. China ruft die beteiligten Seiten dazu auf, die militärischen Einsätze einzustellen und zum Dialog und zu Verhandlungen zurückzukehren. Vor der Küste des Oman ist ein Brand auf einem Tanker ausgebrochen, der im Maschinenraum Feuer ausgebrochen ist. Die Führung in Teheran gab zuletzt die 'komplette' Schließung der Meerenge bekannt, was der US-Armee widersprochen wurde.

Read more »