US-Arzt mit Ebola-Virus infiziert im Kongo – jetzt kommt er nach Berlin

Ein US-Arzt, der in einem Krankenhaus in Niakunde im Kongo an Ebola erkrankt ist, wird nach Berlin gebracht. Zusammen mit sechs Kontaktpersonen soll er am Dienstagabend auf dem Flughafen BER landen. Die Charité wird ihn behandeln.

Ein US-Arzt infizierte sich im Kongo mit dem tödlichen Ebola-Virus – jetzt kommt er nach Berlin . Zusammen mit sechs Kontaktpersonen soll er noch am Dienstagabend auf dem Flughafen BER landen.

Die Charité wird ihn behandeln. Die Seuche forderte im Kongo bereits mehr als 130 Tote. Wie BILD aus Sicherheitskreisen erfuhr, werden die sieben Patienten vom BER auf dem Landweg in das Klinikum transportiert. Der Hubschrauber fällt aus – Grund: Nahezu alle Gegenstände, die mit dem Transport in Berührung kommen, wurden bereits desinfiziert.

Der Transport vom Flughafen zurerfolgt deshalb mit einem speziellen Infektions-Rettungswagen. Das Fahrzeug ist extra für den Transport von Patienten mit hochansteckenden Infektionskrankheiten ausgestattet, so das Gesundheitsministerium. In Berlin wird ein Konvoi, bestehend aus zahlreichen Polizei- und Feuerwehrfahrzeugen, die Patienten begleiten. Nicht zuletzt auch aus Sicherheitsgründen.

Nach B.Z. -Informationen sind umfangreiche Verkehrsbeeinträchtigungen eingeplant. Verspätungen beim Transport nach Berli





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