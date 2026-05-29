US-Aufträge für langlebige Güter steigen im April stärker als erwartet

Die Aufträge für langlebige Güter in den USA sind im April um 7,9 Prozent gestiegen, während Experten nur mit einem Plus von 4,0 Prozent gerechnet hatten. Ohne Transportgüter betrug der Anstieg 1,1 Prozent, bei zivilen Kapitalgütern gab es hingegen einen Rückgang um 1,1 Prozent. Diese Daten zeigen gemischte Signale für die US-Industrie und die Investitionsbereitschaft der Unternehmen. Gleichzeitig bleiben die globalen Energiemärkte angespannt, was zusätzliche Unsicherheiten für die Konjunktur bringt.

In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im April stärker als erwartet gestiegen. Nach Daten des US- Handelsministerium s legten die Bestellungen im Vergleich zum Vormonat um 7,9 Prozent zu.

Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 4,0 Prozent erwartet. Die Aufträge waren zudem im März um revidierte 1,3 Prozent gestiegen, nachdem ursprünglich lediglich ein Plus von 0,8 Prozent ermittelt worden war. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im April um 1,1 Prozent, was ebenfalls über der Erwartung von 0,5 Prozent lag. Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs fielen hingegen um 1,1 Prozent, während Experten mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet hatten.

Diese Daten liefern einen wichtigen Einblick in die Investitionsbereitschaft der US-Wirtschaft und zeigen gemischte Signale. Während die Gesamtzahl deutlich über den Prognosen lag, deuten die Kernkomponenten auf eine gewisse Abschwächung hin. Die starke Zunahme wird teilweise auf volatile Großaufträge im Transportbereich zurückgeführt, während der Rückgang bei den zivilen Kapitalgütern auf zurückhaltende Investitionen der Unternehmen hindeuten könnte. Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten an den Finanzmärkten und der globalen geopolitischen Spannungen bleibt die kurzfristige Entwicklung der Industrieproduktion in den USA im Fokus.

Die revised Daten für März zeigen zudem, dass die Auftragsentwicklung volatiler ist als zunächst angenommen. Insgesamt könnte das starke Gesamtergebnis die Stimmung an den US-Börsen stützen, gleichzeitig mahnen die schwächeren Kernzahlen zur Vorsicht. Die Konjunkturerwartungen für die USA bleiben daher gemischt, abhängig von weiteren Indikatoren wie Inflationsdaten und Arbeitsmarktberichten. Der starke Anstieg der Gesamtaufträge könnte kurzfristig als positives Signal für das Wirtschaftswachstum gewertet werden, doch dieDetailanalyse liefert ein differenziertes Bild.

Die kommenden Berichte werden zeigen, ob dieser Trend anhält oder ob die Kernaufträge wieder anziehen. Diese Veröffentlichung erfolgt zu einem Zeitpunkt, da die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik weiter strafft und das Wachstum im zweitgrößten Verbrauchermarkt der Welt stabil bleiben muss. Die Daten könnten daher sowohl für Anleger als auch für die Währungshüter von Bedeutung sein





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