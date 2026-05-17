US-Bank-Quartalszahlen und ihre Auswirkung auf Aktien

Dieses Nachrichtentext beschreibt Herausforderungen, Erwartungen und Kursreaktionen für die bevorstehenden Quartalszahlen von Banken im US-Markt.

Diese in den kommenden Tagen (KW21) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger innen und Anleger beachten: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen – alles auf einen Blick!

Die anhaltend hohe Anleiherendite belässt den US-Häusermarkt, da auch die Hypothekenzinsen auf dem höchsten Stand seit vielen Jahren verharren. Dies hemmt nicht nur die Nachfrage, sondern auch die Neubauaktivität – für viele US-Amerikaner ist der Traum vom Eigenheim längst unerfüllt geworden. Dass die Realzinsen in der vergangenen Woche stark angestiegen sind und mit Blick auf die wiederaufflammende Inflation noch weiter steigen könnten, macht die Lage nicht besser.

Lange zeigte sich die Aktie von Home Depot, welche stark mit der Entwicklung auf dem US-Immobilienmarkt korreliert ist, resilient und behauptete ein hohes Kursniveau. Nun jedoch hat sie deutlich Federn gelassen, gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht ein Minus von 21,4 Prozent zu Buche. Der tiefste Stand seit November 2023 bedeutet außerdem ein Mehrjahrestief und somit ein technisches Verkaufssignal. Diese Ausgangslage spiegelt die Situation vieler Aktien wider, die nicht mit dem KI- und Technologieboom in Verbindung stehen.

Die größte Heimwerkerkette der USA kann gegenüber dem Vorjahresquartal bei den Erlösen einen Plus von 4,1 Prozent auf 41,5 Milliarden US-Dollar begrüßen. Allerdings bröckelt die Ertragslage, denn hier ist mit einem Rückgang des Gewinns pro Aktie von 3,56 auf 3,42 US-Dollar zu befürchten. Zeichnet sich ab, dass dieser Trend anhält, dürfte der Abwärtstrend der Aktie an Fahrt gewinnen. Es gibt jedoch Hoffnung durch die Stabilisierung der Ertragslage.

Das Management kann eine Erholung auf die Aktie zukommen lassen. Die Halbleiterindustrie wird von den long-Term Grafikbeschleunigern (GPUs) und Speichercontroller angetrieben, die für die KI-Revolution vital sind. Die Begeisterung für Halbleiter ist zuletzt spürbar zugenommen, auch wenn bestimmte Speicherchiphersteller vorübergehend unter dem Radar lagen





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