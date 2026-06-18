US-Beendet Seeblockade gegen iranische Häfen nach Rahmenabkommen

Die USA haben ihre wochenlange Seeblockade iranischer Häfen aufgehoben, nachdem Präsident Trump ein Rahmenabkommen mit dem Iran unterzeichnet hat. Das Abkommen sieht freie Durchfahrt durch die Straße von Hormus vor und soll regionale Stabilität sichern, während die US-Truppen in der Region verbleiben. Der iranische Führer Chamenei billigte das Abkommen trotz Bedenken und warnt vor Zugeständnissen an den Feind. Israel betont die Wichtigkeit der US-Beziehung, während US-Vizepräsident Israel vor Kritik am Abkommen warnt. Gleichzeitig gehen israelische Angriffe im Libanon weiter und fordern Todesopfer. Kritik aus Deutschland und Drohungen aus den USA unterstreichen die anhaltende Unsicherheit über die Umsetzung des Abkommens.

Die wochenlange US- Seeblockade iranischer Häfen ist nach Angaben des US-Militärs aufgehoben. Die Durchfahrt von Schiffen mit Start oder Ziel im Iran werde auf Anweisung von Präsident Donald Trump nicht mehr verhindert, teilt das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (Centcom) auf X mit.

"Sämtliche militärischen Maßnahmen der USA zur Durchsetzung der Blockade wurden eingestellt", heißt es weiter. Hintergrund ist das mit dem Iran geschlossene Rahmenabkommen, das unter anderem eine freie Durchfahrt durch die Straße von Hormus vorsieht, einer für den Handel zentralen Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman. Zugleich betont Centcom, dass die US-Streitkräfte weiterhin in der Region stationiert bleiben. Damit solle sichergestellt werden, "dass alle Aspekte des Abkommens eingehalten werden und uneingeschränkt gelten.

" Der oberste Führer des Iran, Modschtaba Chamenei, hat das Rahmenabkommen mit den USA nach eigenen Angaben trotz seiner Bedenken gegen die Vereinbarung gebilligt. "Grundsätzlich hatte ich eine abweichende Meinung, aber ich habe meine Zustimmung erteilt", heißt es in einer im Staatsfernsehen verlesenen Botschaft des geistlichen Oberhaupts. Er habe von Präsident Massud Peseschkian und anderen Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrats die Zusicherung erhalten, "die Rechte der iranischen Nation und der Widerstandsfront zu schützen".

US-Präsident Donald Trump hatte die Rahmenvereinbarung mit 14 Punkten am Mittwoch auf Schloss Versailles bei Paris unterschrieben, anschließend unterzeichnete auch Peseschkian den Text. Es seien direkte Gespräche mit den USA geplant, erklärte Chamenei in seiner ersten Reaktion auf die Vereinbarung. Dies bedeute aber keineswegs, "den Standpunkt des Feindes zu akzeptieren", betont der oberste Führer des Iran. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu unterstreicht die Bedeutung der Beziehung Israels zu den USA und ruft zu ihrem Erhalt auf.

Die aktuelle Lage erfordere "die Bewahrung unserer lebenswichtigen Beziehung zu unseren amerikanischen Freunden, die in diesem Kampf Schulter an Schulter mit uns standen", sagt Netanjahu nach der Unterzeichnung eines US-iranischen Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Krieges. Netanjahu betont zudem, "der Kampf ist noch nicht vorbei". Weitere Herausforderungen stünden bevor. Diese erforderten zusätzlich zu einem guten Verhältnis zu Washington ein "nüchternes Urteilsvermögen" sowie "die entschlossene Verteidigung der Sicherheitsinteressen Israels".

US-Vizepräsident JD Vance warnt Israel vor Kritik am vorläufigen Abkommen mit dem Iran. Er würde an Israels Stelle "vielleicht nicht den einzigen mächtigen Verbündeten angreifen, den ich auf der ganzen Welt noch habe", sagt Vance in Washington. US-Präsident Donald Trump sei "das einzige Staatsoberhaupt auf der ganzen Welt, das dem Staat Israel in diesem Moment wohlgesonnen ist". Wer in Israel glaube, das größte Problem sei der US-Präsident, müsse "aufwachen und die Realität der Lage erkennen".

Vance verweist zudem darauf, dass die USA den Großteil der israelischen Verteidigungswaffen finanzieren. Bei erneuten israelischen Angriffen im Libanon sind nach dortigen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. In einem Ort südöstlich von Nabatija im Süden seien zwei Menschen bei einem israelischen Drohnenangriff getötet worden, berichtet die Staatsagentur NNA. Bei einem anderen Drohnenangriff im Süden habe es ein weiteres Todesopfer gegeben.

Von Israels Armee gab es dazu zunächst keine Angaben. Die israelische Armee teilte am Mittwochabend mit, sie habe mehrere Raketen abgefangen, die im Libanon auf israelische Truppen abgefeuert worden seien. Die israelische Luftwaffe habe die Abschussrampe daraufhin zerstört. Morgen sollen Vertreter zu ersten Detailverhandlungen des USA-Iran-Abkommens zusammenkommen.

Reporterin Alexandra Callenius sieht für den Prozess mehrere Probleme am Horizont und beurteilt den Zeitplan von 60 Tagen als "wirklich fraglich". Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet, hält das von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Iran-Abkommen für unzureichend.

"Das, was auf dem Tisch liegt, ist kein zufriedenstellendes Abkommen", sagt der CDU-Politiker dem Fernsehsender Phoenix. Trump habe keines seiner Ziele erreicht.

"Der Regime-Change hat nicht stattgefunden, die ballistischen Raketen sind noch da, für das Atomprogramm gibt es keine zufriedenstellende Lösung", sagt Laschet. "Ich glaube, Iran wird uns noch lange beschäftigen. Das Abkommen ist kein Erfolg, weder für Präsident Trump noch für den Westen.

" US-Verteidigungsminister Pete Hegseth unterstreicht die Bereitschaft der USA, die Angriffe auf den Iran gegebenenfalls wieder aufzunehmen, falls das Land seine Verpflichtungen nicht einhält. "Das Kriegsministerium steht bereit", sagt Hegseth bei seiner Abreise vom Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Er fordert Teheran insbesondere auf, seine atomaren Ambitionen aufzugeben





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