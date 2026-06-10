US-Behörden verteidigen Einreiseverbote für somalischen Schiedsrichter und iranische Offizielle

Die US-Regierung hat die umstrittenen Visa-Entscheidungen gegen den somalischen Schiedsrichter Omar Artan und Mitglieder des iranischen Fußballverbandes verteidigt. FIFA-Präsident Infantino ruft zu Ruhe und Vertrauen auf, während das Außenministerium terroristische Verbindungen als Begründung anführt. Der Iranische Verband boykottiert die Auflagen und plant eine charterreise.

Die US-Behörden haben das Einreiseverbot gegen den somalischen Schiedsrichter Omar Artan und gegen Mitglieder des iranischen Fußballverbandes verteidigt. Andrew Giuliani, der WM-Verantwortliche des Weißen Hauses, erklärte, dass es sich bei den Betroffenen nicht um Spieler oder Trainer handele, sondern um Offizielle, und die Entscheidungen因此 gut begründet seien.

FIFA-Präsident Gianni Infantino äußerte sich seinerseits zu dem Vorfall und betonte, dass der Fußballverband stets darum bemüht sei, Lösungen zu finden, jedoch nicht über Regierungen und Polizeikräfte herrschen könne. Er rief dazu auf, Ruhe zu bewahren und darauf zu vertrauen, dass hinter den Kulissen gearbeitet werde. Das US-Außenministerium begründete die Ablehnung Artans mit angeblichen Verbindungen zu mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen.

Artan selbst sagte, er habe alle erforderlichen Dokumente und ein gültiges Visum besessen, und vermutete, das Problem liege in seiner somalischen Staatsangehörigkeit. Er wurde am Flughafen von Miami elf Stunden befragt und anschließend in eine Einzelzelle gebracht, bevor er nach Istanbul abgeschoben wurde, ohne eine offizielle Begründung erhalten zu haben. Der Iranische Fußballverband kündigte an, eine delegationsreise zum Turnier mit einem Charterflug anzutreten, und wies die Auflage zurück, nur an den Spieltagen einzureisen und wieder auszureisen.

Man wolle stattdessen bereits Tage vor den Spielen vor Ort sein, um angemessene Vorbereitungen zu treffen. Die Vorkommnisse werfen erneut Fragen zur Rolle der Politik im Sport auf und zeigen die Spannungen, die entstehen können, wenn sicherheitspolitische Interessen mit den Prinzipien der sportlichen Fairness kollidieren. Infantino betonte, dass Sicherheit oberste Priorität habe, doch forderte gleichzeitig Respekt vor den Entscheidungen der Behörden und Geduld, während der Verband hinter den Kulissen nach einer Lösung suche.

Der Fall Artan hat internationale Aufmerksamkeit erregt und wird von vielen als diskriminierend kritisiert. Die USA rechtfertigen die Maßnahmen mit den allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, die für alle Besucher gelten. Gleichzeitig bleibt unklar, auf welcher konkreten Grundlage die mutmaßlichen terroristischen Verbindungen Artans basieren. Der somalische Fußballverband hat protestiert und Unterstützung von der FIFA eingefordert.

Die Geschehnisse finden statt vor dem Hintergrund eines globalisierten Sports, der immer wieder mit politischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen konfrontiert ist. Die FIFA sieht sich in der schwierigen Position, zwischen den Interessen ihrer Mitgliedsverbände und den souveränen Entscheidungen der Gastgeberländer vermitteln zu müssen. In diesem Fall bleibt abzuwarten, ob und wie sich die Situation für die betroffenen Offiziellen noch entwickeln wird. Die Debatte über die Balance zwischen Sicherheit und Offenheit im internationalen Sport wird dadurch erneut befeuert.

Während Infantino zu Verständigung und Geduld mahnt, fordern Kritiker eine klare Positionierung der FIFA gegen willkürliche diskriminierende Maßnahmen. Der iranische Verband hat bereits angekündigt, notfalls rechtliche Schritte zu prüfen, falls die Einreisebedingungen nicht geändert werden. Die Turnierorganisation in den USA muss nun mit den möglichen Folgen dieser politischen Entscheidungen umgehen, die den sportlichen Wettbewerb beeinträchtigen könnten.

Es bleibt zu hoffen, dass eine Lösung gefunden wird, die sowohl den Sicherheitsanliegen der USA Rechnung trägt als auch den teilnehmenden Nationen die ihnen zustehende Teilnahme ermöglicht





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