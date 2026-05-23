US-Behörden werfen Iraker vor, Attentat auf Ivanka Trump geplant zu haben

Ein von den Islamischen Revolutionsgarden ausgebildeter Iraker soll ein Attentat auf Ivanka Trump geplant haben. Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi wurde am 15. Mai in der Türkei festgenommen und an die USA ausgeliefert.

Ein von den Islamischen Revolutionsgarden ausgebildeter Iraker soll ein Attentat auf Ivanka Trump geplant haben. Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi , ein 32-jähriger Iraker, wurde am 15.

Mai in der Türkei festgenommen. Er soll ein gezieltes Attentat auf die Tochter von US-Präsident Donald Trump vorbereitet haben. Al-Saadi wurde an die USA ausgeliefert und sitzt in Einzelhaft. Der Verdächtige soll sich wegen der Beteiligung an insgesamt 18 Anschlägen oder Anschlagsversuchen in Europa und den USA verantworten müssen.

Er gilt als hochrangige Figur in irakisch-iranischen Terrornetzwerken. Al-Saadi habe sich wegen seiner Hass auf jüdische Menschen abgesehen und sich bereits einen Plan von Ivanka Trumps Haus in Florida beschafft. Er hat auch eine Karte ihrer Wohngegend auf X veröffentlicht. Darüber stand auf Arabisch: 'Ich sage den Amerikanern: Schaut euch dieses Bild an und wisst, dass weder eure Paläste noch der Secret Service euch schützen werden.

' Rache sei nur 'eine Frage der Zeit'. Angst, erwischt zu werden, hatte er offenbar nicht. Er hat auch Fotos in den sozialen Medien gepostet, auf denen er mit großkalibrigen Waffen und an typischen Touristenzielen zu sehen ist. Al-Saadi soll einen irakischen Dienstpass bei sich getragen haben, der ihm den Zugang zu Visa für andere Länder erleichtert hat





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