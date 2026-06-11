US-Blockade der Straße von Hormus: Militärische Eskalation unter Donald Trump

Die USA verschärfen die Blockade der Straße von Hormus massiv und greifen Tanker mit Raketen an, um den Iran wirtschaftlich zu isolieren.

Die geopolitische Lage im Nahen Osten hat sich in den letzten Tagen drastisch zugespitzt, da US-Präsident Donald Trump eine Strategie der maximalen Druckausübung gegen das iranische Regime verfolgt.

Nachdem bereits in den vorangegangenen Nächten gezielte Bombardements auf iranisches Territorium durchgeführt wurden, hat die US-Armee nun die Blockade der strategisch bedeutsamen Straße von Hormus mit beispielloser Härte intensiviert. In einer dramatischen Operation am Mittwochabend kam es im Golf von Oman, unmittelbar nach der Passage der Meerenge, zu einem schweren Angriff. Gegen 23.20 Uhr wurde ein Öltanker, der im Schutz der Dunkelheit versuchte, das Gebiet in Richtung des Arabischen Meeres zu verlassen, von US-Kampfjets ins Visier genommen.

Das US-Regionalkommando Centcom bestätigte, dass zwei Hellfire-Raketen präzise in den Maschinenraum des Schiffes abgefeuert wurden, was zu einem massiven Brand führte. Es wird davon ausgegangen, dass sich an Bord iranisches Öl befand, welches für den Export bestimmt war und somit die wirtschaftlichen Lebensadern des Mullah-Regimes speisen sollte. Die Besatzung, bestehend aus zwanzig Personen, konnte glücklicherweise durch die schnelle Intervention der omanischen Marine gerettet werden, während das Schiff in Flammen aufging.

Diese Attacke ist jedoch kein Einzelfall, sondern Teil einer systematischen Kampagne, um den Schiffsverkehr in der Region vollständig zu kontrollieren und den Iran wirtschaftlich zu isolieren. Allein in der laufenden Woche kam es zu mehreren gewaltsamen Auseinandersetzungen auf See. Ein besonders tragischer Vorfall ereignete sich, als US-Kampfjets Raketen auf den indischen Frachter Settebello abfeuerten. Die Regierung in Neu-Delhi musste später bestätigen, dass bei diesem Angriff drei indische Seeleute ihr Leben verloren, während ein weitere einundzwanzig Männer gerettet werden konnten.

Auch der Tanker Marivex, der unter der Flagge des pazifischen Inselstaats Palau fuhr, wurde Anfang der Woche Ziel militärischer Gewalt. Das Schiff geriet ebenfalls in Brand, wobei die gesamte vierundzwanzigköpfige Besatzung evakuiert werden konnte. Nach diesem Angriff stellte Centcom unmissverständlich klar, dass das Schiff seine Kursrichtung geändert hatte und nicht mehr in Richtung des Iran steuerte. Diese Vorfälle verdeutlichen die kompromisslose Haltung der US-Regierung, die jede Form von Nonkomplianz mit militärischer Gewalt beantwortet.

Seit dem offiziellen Beginn der Blockade am 13. April hat die US-Marine eine detaillierte Statistik über ihre Operationen geführt. Bisher wurden neun Schiffe vollständig außer Gefecht gesetzt, weil sie sich entweder nicht an die Anweisungen der US-Streitkräfte hielten oder illegal geladenes iranisches Öl transportierten. Ein weitaus größerer Teil der Schifffahrt wurde durch diplomatischen und militärischen Druck beeinflusst: Insgesamt 135 Schiffe wurden umgeleitet, nachdem sie kooperiert hatten.

Nur einer kleinen Minderheit, nämlich 42 Schiffen, wurde die freie Durchfahrt gewährt, da diese nachweislich humanitäre Hilfe transportierten und somit von den Sanktionen ausgenommen waren. Die strategische Bedeutung der Straße von Hormus kann dabei nicht überschätzt werden, da ein Großteil des weltweiten Erdöls diese Engstelle passiert. Durch die totale Kontrolle dieses Durchgangs versucht die US-Administration, den Iran in eine existenzielle Krise zu treiben, um politische Zugeständnisse zu erzwingen.

Kritiker warnen jedoch davor, dass eine solche Eskalation das Risiko eines umfassenden regionalen Krieges massiv erhöht, da das iranische Regime unter Druck zu unvorhersehbaren Gegenmaßnahmen greifen könnte. Die Weltgemeinschaft blickt mit Sorge auf die Entwicklungen, da jede weitere Attacke die Stabilität der globalen Energiemärkte gefährdet und die diplomatischen Kanäle fast vollständig versiegen lässt





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