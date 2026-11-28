US-Militär beschießt Schiff vor Iran, Israel tötet zwei Ärzte-ohne-Grenzen-Mitarbeiter in Gaza. Kuwait ruft Botschafter ein. Irak bekämpft Ölschmuggel mit Trumps Unterstützung.

Die militärischen Spannungen im Nahen Osten und im Persischen Golf haben in dieser Woche weiter zugenommen. Das US-Zentralkommando Centcom berichtete, dass US-Streitkräfte in der Nacht ein Handelsschiff im Golf von Oman mit Präzisionsmunition am Heck getroffen haben. Dieser Vorfall ereignete sich, nachdem ein Abkommen mit der Islamischen Republik Iran gescheitert war und die USA eine strenge Seeblockade gegen iranische Häfen verhängt hatten.

US-Blockade und Beschuss eines Palau-Schiffs

Das für US-Truppen im Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom erklärte, dass das Frachtschiff trotz mehrfacher Warnungen versuchte, die Blockade iranischer Häfen zu durchbrechen. Ein Militärflugzeug traf den Frachter mit Präzisionsmunition, wodurch der Antrieb lahmgelegt und das Schiff manövrierunfähig gemacht wurde. Die gesamte Besatzung blieb bei dem Zwischenfall unverletzt. Das Handelsschiff fuhr unter der Flagge von Palau, einem Inselstaat im Pazifischen Ozean, und war kurz vor dem Beschuss aus der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas ausgelaufen.

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Schiffsverfolgungsportale nennen Singapur als Ziel des Frachters. Die USA setzen die Blockade iranischer Häfen dem Centcom zufolge weiterhin strikt durch. Bislang seien sechs Schiffe manövrierunfähig gemacht und 158 weitere umgeleitet worden. Diese Maßnahmen sollen die Logistikketten für den Iran erheblich einschränken und als Druckmittel in den laufenden geopolitischen Auseinandersetzungen dienen.

Israel tötet zwei Mitarbeiter von Ärzte Ohne Grenzen

Gleichzeitig hat die israelische Armee bei einem Angriff im Gazastreifen zwei Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte Ohne Grenzen getötet. Nach Angaben des Militärs habe es sich bei den Opfern um Terroristen der islamistischen Hamas gehandelt, die als Sicherheitskräfte in einer von der Hilfsorganisation betriebenen Klinik arbeiteten. Die israelischen Streitkräfte gaben an, der Angriff habe nicht gezielt auf ein Krankenhaus gerichtet und es seien keine Schäden an der medizinischen Infrastruktur in dem Gebiet entstanden.

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Ärzte Ohne Grenzen reagierte auf der Plattform X zutiefst erschüttert und empört auf die Tötung der beiden Wachleute. Laut der Hilfsorganisation kamen die beiden Männer am Freitagabend bei einem direkten Angriff auf eine Klinik in dem abgeriegelten Küstenstreifen ums Leben. Die Einrichtung sei deutlich mit MSF-Logos gekennzeichnet gewesen. Zudem sei der Standort dem israelischen Militär mitgeteilt worden.

Kuwait bestellt iranischen Botschafter ein

Nach einem Drohnenangriff in Kuwait hat der Golfstaat den iranischen Botschafter einbestellt. Ihm wurde eine Protestnote wegen anhaltender Angriffe überreicht. Kuwait macht den Iran für die Angriffe und deren Folgen vollumfänglich verantwortlich und behält sich das Recht auf Selbstverteidigung vor. Der Iran hatte bereits gestern jede Verantwortung für einen Angriff auf Kuwait zurückgewiesen.

Der Vorfall wirke verdächtig und wie ein vorgefertigtes Rezept für einen Krieg, schrieb Irans Außenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X. Er betonte, dass der Iran bereit sei, mit Kuwait und Italien zusammenzuarbeiten, um die Ursache des Vorfalls aufzuklären. Die diplomatische Lage zwischen den beiden Golfstaaten hat sich durch den Vorfall erheblich verschärft.

Hamas-Führersohn überlebt Attentat

Der Sohn des Hamas-Anführers Chalil al-Hajja hat nach Angaben der radikal-islamischen Organisation einen israelischen Tötungsversuch überlebt. Izzeldeen al-Hajja und seine Familie seien bei einem Luftangriff im Morgengrauen mit dem Leben davongekommen, sagte ein Hamas-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Hamas-Insidern zufolge wurden mehrere Menschen verletzt, darunter die Schwiegertochter al-Hajjas. Es gab jedoch keine Toten bei diesem Vorfall. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht dazu.

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Irak bekämpft Ölschmuggel mit US-Unterstützung

US-Präsident Donald Trump hat sich hinter den Kurs des irakischen Ministerpräsidenten Ali al-Saidi gestellt, die staatliche Kontrolle durchzusetzen und den Schmuggel von irakischem Öl zu stoppen. Trump erklärte auf der Online-Plattform Truth Social, dass die USA die Bemühungen des irakischen Ministerpräsidenten unterstützen, die staatliche Autorität im gesamten Irak durchzusetzen, den Ölschmuggel zu stoppen, die Korruption zu beenden und alle Waffen unter die ausschließliche Kontrolle des Staates zu bringen.

Der irakische Regierungssprecher Haider al-Abudi hatte gesagt, Bagdad betrachte Rohölexporte unter Umgehung des staatlichen Ölvermarkters Somo als Schmuggel, da die Erlöse nicht in die Staatskasse flössen. Dem Irak seien durch den Ölschmuggel über die Region Kurdistan von 2008 bis 2025 schätzungsweise 100 Milliarden Dollar entgangen. Die irakische Regierung beabsichtigt, die Ölfelder in der Region Kurdistan und in Basra fest unter der irakischen Hoheit zu halten.

Explosion an Öltanker in der Straße von Hormus

Der Iran hat erneut eine Explosion an einem Öltanker in der Straße von Hormus gemeldet. Zwei Schiffe hätten versucht, die Meerenge nördlich der Vereinigten Arabischen Emirate zu passieren, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Revolutionsgarden. Ein Öltanker sei auf eine Seemine gefahren, der andere umgekehrt. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren, was weitere Unsicherheiten im wichtigen Schifffahrtsarmer hervorruft.