US-Börse erlebt schwärzesten Tag des Jahres nach Arbeitsmarktbericht

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,4 Prozent tiefer auf 50.867 Punkten, der S&P 500 gab 2,6 Prozent auf 7384 Zähler nach und der Nasdaq stürzte um 4,2 Prozent auf 25.709 Punkte ab.

Die US-Börse erlebt ihren schwärzesten Tag des Jahres, nachdem ein überraschend starker Arbeitsmarktbericht die Zinssorgen der Anleger neu entfacht und eine Verkaufswelle ausgelöst hat. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,4 Prozent tiefer auf 50.867 Punkten.

Der breiter gefasste S&P 500 gab 2,6 Prozent auf 7384 Zähler nach und beendet damit nicht nur eine neunwöchige Gewinnserie, sondern erleidet den größten Tagesverlust seit dem 10. Oktober 2025. Der Index der Tech-Börse Nasdaq stürzte um 4,2 Prozent auf 25.709 Punkte ab. Grund für den Aktiensturz: Im Mai wurden nach Angaben des Arbeitsministeriums 172.000 neue Stellen und damit mehr als doppelt so viele, wie von Analysten erwartet, geschaffen.

Die Arbeitslosenquote verharrt bei 4,3 Prozent. Die robusten Daten werten Börsianer zwar als Zeichen für eine starke Wirtschaft, sie machen jedoch auch Hoffnungen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank (Fed) zunichte. Anleger rechnen nun sogar mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 43 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember. Zusätzlich drückt der Iran-Krieg auf die Stimmung.

Bleibt die Straße von Hormus blockiert, könnten Energiepreise und Inflation weiter steigen. Besonders hart traf es die in den vergangenen Wochen stark gestiegenen Technologie- und Halbleiterwerte. Der Philadelphia-Halbleiterindex brach so stark ein wie seit März 2020 nicht mehr, wodurch mehr als eine Billion Dollar an Börsenwert vernichtet wurde. Der Marktstratege Ryan Detrick von der Carson Group sagte: 'insbesondere bei Technologie- und Halbleiterwerten, sind heute einfach alle Dämme gebrochen'.

Ohsung Kwon, Aktienstratege bei Wells Fargo, erklärte, die Marktreaktion sei eher durch Gewinnmitnahmen als durch fundamentale Daten getrieben. Der Halbleitersektor sei stark überkauft gewesen, das Ende des Bullenmarktes sei dies jedoch nicht





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