Die US-Börsen verzeichneten erhebliche Verluste, getrieben durch ein Nachlassen der KI-Investitionswut und steigende Energiepreise. Nvidia fiel nach einer kurzen Erholung wieder um etwa sechs Prozent, während die Nasdaq sich einem Bärenmarkt näherte. Analysten warnen vor einer längeren Durststrecke, da die Fundamentaldaten für eine Erholung fehlen.

Am Montag hatte die Rückkehr des zurückgetretenen Nvidia -Chefs ein Kursfeuerwerk gezündet, das jedoch schnell wieder verpufft. Die KI-Euphorie an den US-Börsen bröckelt, der Nvidia -Kurs bricht um rund sechs Prozent ein.

Steigende Energiepreise und neue Strafzölle gegen die EU verschärfen die Lage zusätzlich. Heftige Kursverluste bei Technologieaktien und neue US-Strafzölle haben den US-Börsen am Mittwoch zugesetzt. Zwischenzeitlich war der Index der Technologiebörse Nasdaq mit einem Minus von 4,5 Prozent auf dem Weg zu einem Bärenmarkt, da er seit seinem Rekordhoch schon fast 20 Prozent eingebüßt hat. Gegen Mittag fingen sich die Indizes wieder etwas: DerChiphersteller führten erneut die Verliererlisten an.

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Anleger sorgen sich, dass der Hype um Künstliche Intelligenz und die massiven Investitionen in die Technologie überzogen sein könnten.