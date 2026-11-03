US-Börsen: Palantir und Pfizer stärken Markt, Dow Jones konsolidiert

Palantir und Pfizer üben positive Wirkung auf die US-Börsen aus. Der Dow Jones festigt sich nach dem Ausbruch, während der Nasdaq unter Druck steht. Analyse der aktuellen Marktlage.

Die US-Börsen starten am Dienstag mit gemischten Signalen in den Handel. Während starke Technologiewerte vorbörslich leichte Gewinne verzeichnen können, zeigen andere Werte Schwäche. Sinkende Ölpreise und eine Erholung der Chip-Aktien stützen die Stimmung, während Warnungen von Apple bezüglich Margendruck belastend wirken. Im Fokus stehen zudem weitere Quartalsberichte von Palantir und Shopify sowie die US-Zwischenwahlen.

Palantir und Pfizer übertrafen Erwartungen

Der Softwareanbieter Palantir hat im dritten Quartal 2026 den Umsatz um 96 Prozent auf 2,31 Milliarden USD gesteigert. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg dabei deutlich von 0,18 auf 0,44 USD an. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 hob das Unternehmen von einem Bereich zwischen 8,150 und 8,158 Milliarden USD auf nunmehr 8,530 bis 8,534 Milliarden USD an. Diese Zahlen üben eine positive Stützwirkung auf den Technologiesektor aus.

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Auch der Pharmakonzern Pfizer lieferte solide Ergebnisse. Mit 16,58 Milliarden USD setzte Pfizer im dritten Quartal nahezu so viel um wie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie blieb bei 0,87 USD und übertraf damit den Konsens von 0,73 USD. Starke Nachfrage nach dem Blutverdünner Eliquis und verschiedenen Krebsmedikamenten trieb das Geschäft voran. Die bereinigte Gewinnprognose für 2026 wurde von 2,80 bis 3,00 USD je Aktie auf 2,95 bis 3,05 USD angehoben.

US-Industrie wächst stärker als erwartet

Neben den Einzelaktien zeigt auch die makroökonomische Lage positive Tendenzen. Die US-Industrie ist im Oktober stärker gewachsen als die Analysten erwartet hatten. Der am Montag veröffentlichte ISM-Einkaufsmanagerindex stieg von 54,5 auf 55,5 Punkte. Dieser Anstieg bestätigt die robuste Nachfrage in der amerikanischen Wirtschaft und entkräftet Befürchtungen einer schnellen Verlangsamung.

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Diese Fundamentaldaten bilden eine wichtige Basis für die Kursentwicklung der großen Indizes. Investoren reagieren darauf mit Vorsicht, da die Daten zwar positiv sind, aber bereits eingepreist sein könnten. Dennoch bietet der Anstieg des ISM-Index einen Gegenpol zu den technischen Schwächen, die sich aktuell in den Indexcharts abzeichnen. Die Kombination aus starken Unternehmenszahlen und robustem Wachstum hält die Märkte stabil.

Nasdaq 100 bricht unter wichtigen Indikator

Technisch gesehen weist der Nasdaq 100 derzeit Warnsignale auf. Der Index kletterte gestern zunächst an die Unterkante des Abwärtsgaps vom Freitag und drang minimal in dieses ein. Danach drehte der Index nach unten und fiel erstmals seit April 2026 wieder unter seinen EMA200. Er durchbrach diesen gleitenden Durchschnitt, der aktuell bei 28.151 Punkten liegt, sowie das Tief vom Freitag bei 28.093 Punkten.

Zuletzt notierte der Index am 31. Juli auf diesem Niveau. Sollte sich der Rückfall unter den EMA200 bestätigen, droht die Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 27.176 Punkte oder sogar an das alte Allzeithoch aus dem Oktober 2025 bei 26.182 Punkten. Steigt der Index jedoch über 28.876 Punkte, ist eine Erholung in den Bereich von 29.257 bis 29.299 Punkten oder sogar bis 30.070 Punkten möglich.

Dow Jones und S&P 500 in der Konsolidierung

Der Dow Jones markierte am 5. August 2026 sein aktuelles Allzeithoch bei 54.744 Punkten und fiel danach fast bis auf das alte Rekordhoch aus dem Februar 2026 bei 50.512 Punkten zurück. Anschließend erholte sich der Index auf 52.927 Punkte und durchbrach dabei den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Seit dem 22. Oktober konsolidiert der Index. Am Freitag fiel er unter den gebrochenen Abwärtstrend zurück, gestern stieg er wieder über diesen Trend an.

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Noch kann die Bewegung der letzten Tage als überschießender Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend angesehen werden. Um aber ein neues Kaufsignal auszubilden, müsste der Index sein gestriges Tageshoch bei 52.424 Punkten dynamisch durchbrechen. Dann wäre ein Anstieg in die Zone zwischen 53.101 und 53.289 Punkten möglich. Ein Ausbruch darüber würde den Weg zum Allzeithoch ebnen. Sollte der Index aber unter 51.443 Punkte abfallen, müsste mit einem erneuten Test des Bereichs um 50.512 Punkte gerechnet werden.

Der S&P 500 markierte am 13. August 2026 ein Hoch bei 7.816 Punkten. Anschließend konsolidierte der Index in einer zähen Bewegung bis auf 7.507 Punkte. Im September drehte der Index dort nach oben und attackierte anschließend das Augusthoch. Zwar kam es zu einem neuen Allzeithoch bei 7.844 Punkten, aber dieser Anstieg wurde seitdem beinahe komplett abverkauft. In den letzten beiden Handelstagen fiel der Index fast auf die Zone von 7.512 bis 7.507 Punkten zurück.

Sollte der Index diese Zone durchbrechen, dann würde aus der Seitwärtsbewegung der letzten Monate ein Doppeltop werden. Das rechnerische Ziel läge dann bei 7.185 Punkten. Steigt der Index allerdings über seinen EMA50 (Tagesbasis) bei 7.677 Punkten, ist ein Anstieg in Richtung 7.816 bis 7.844 Punkte möglich. Die nächsten Handelstage werden entscheidend sein, um die Richtung für den weiteren Verlauf zu bestimmen.