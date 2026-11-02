US-Börsen starten positiv mit Blick auf Zwischenwahlen und Quartalszahlen

US-Aktienmärkte hoffen auf technische Erholung. Fokus liegt auf den US-Zwischenwahlen am Dienstag sowie Quartalszahlen von Apple, Palantir, Estée Lauder und Marriott.

Die US-Börsen beginnen mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche, wie die vorbörslichen Indikationen bereits andeuten. Nach dem signifikanten Kursrutsch am Ende der Vorwoche rechnen Händler mit einer technischen Gegenreaktion. Diese Bewegung wird primär durch aktive Schnäppchenkäufe und die gezielte Eindeckung bestehender Leerverkäufe angetrieben. Marktteilnehmer beobachten die Entwicklung mit besonderer Aufmerksamkeit, da mehrere makroökonomische und unternehmensspezifische Ereignisse auf dem Kalender stehen.

Kalender-Highlights dominieren die neue Handelswoche

Im Mittelpunkt der neuen Handelswoche stehen vor allem die US-Zwischenwahlen, die am Dienstag stattfinden. Die Ergebnisse dieser Wahlen werden voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die regulatorische Landschaft und die Stabilität der Märkte haben. Am Freitag konzentriert sich der Blick dann auf die US-Arbeitsmarktdaten für den Oktober, die als wichtiger Indikator für die gesundheitliche Lage der US-Wirtschaft dienen.

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Zudem rücken wichtige Quartalszahlen von DAX- und S&P-500-Werten in den Fokus. Unternehmen wie Apple und Palantir legen am Montag ihre Finanzergebnisse vor. Diese Meldungen könnten als Katalysator für die Tech-Sektion dienen, die in den letzten Tagen unter Druck stand. Die Kombination aus politischen Ereignissen und fundamentalen Unternehmensdaten schafft ein sensibles Marktumfeld für Investoren.

Groß Deals: Marvell übernimmt Lumentum und Marriott wächst

Im Bereich der Unternehmensübernahmen hat der KI-Verbindungsspezialist Marvell die Übernahme des KI-Optikunternehmens Lumentum per Aktientausch vereinbart. Dieser strategische Deal bewertet den Optikspezialisten mit einem Unternehmenswert von 115 Mrd. USD. Der finanzielle Abschluss des Deals ist für das erste Halbjahr 2028 geplant, was langfristige Synergien im Sektor der künstlichen Intelligenz verspricht.

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Im Einzelhandelsektor konnte Estée Lauder im ersten Geschäftsquartal 2027 einen Umsatzanstieg von 7 % verzeichnen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 3,72 Mrd. USD. Besonders positiv fiel der Gewinn aus: Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD und übertraf damit die von Analysten erwarteten 0,51 USD deutlich. Dies zeigt eine starke Nachfrage nach den Marken des Kosmetik-Riesen.

Auch der Hotelkonzern Marriott präsentierte starke Zahlen für das dritte Quartal 2026. Der Umsatz stieg um 8 % auf 7,01 Mrd. USD. Der Nettogewinn lag bei 794 Mio. USD, was einer Steigerung von 9 % entspricht. Diese Ergebnisse unterstreichen die anhaltende Erholung der Reisetätigkeit und die robuste Performance des Hospitality-Sektors.

Ölpreise fallen trotz geopolitischer Spannungen in Nahost

Die Ölpreise geben zum Wochenauftakt deutlich nach, getrieben durch Hoffnung auf geopolitische Entschärfung. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich zuletzt um 4,79 % auf 110,01 USD. Die US-Sorte WTI folgte diesem Trend und gab um 4,43 % auf 98,26 USD nach. Diese Preisbewegungen stehen im Kontrast zu den anhaltenden Risiken im Nahen Osten.

Gespräche zwischen Iran und Katar nähren die Hoffnung auf ein Ende des Krieges und nachlassende Lieferstörungen. Medienberichten zufolge wird derzeit ein Vorschlagsentwurf beraten, der eine Deeskalation der Lage fördern könnte. Ein Folgetreffen sei möglich, heißt es aus diplomatischen Kreisen. Sollte dieser Prozess erfolgreich sein, könnte dies den Ölpreis weiter unter Druck setzen.

Dennoch bleiben Angriffe auf Öltanker in der Straße von Hormus ein erhebliches Risiko für die globale Versorgung. Jeder Zwischenfall in dieser strategisch wichtigen Wasserstraße könnte die Preise wieder sprunghaft ansteigen lassen. Marktteilnehmer handeln daher vorsichtig und bewerten die Nachrichtenlage sehr sensibel.

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Teknische Analyse: Nasdaq 100 und Dow Jones unter Beobachtung

Der Nasdaq 100 markierte am 6. Oktober 2026 sein aktuelles Allzeithoch bei 31.361 Punkten. Seit diesem Hoch befindet sich der Index in einer klaren Abwärtsbewegung. Am 16. Oktober durchbrach er seinen Aufwärtstrend seit Juli 2026. Am Freitag riss er ein Abwärtsgap zwischen 29.257 und 28.713 Punkten und fiel auf seinen EMA200 zurück.

In der Vorbörse verläuft die Entwicklung leicht positiv. Ausgehend vom EMA200 ist eine Erholung an die Gap-Unterkante möglich. Sollte der Index über 28.876 Punkte ansteigen, könnte er das Gap schließen oder sogar an das logarithmische 38,2%-Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch bei 29.299 Punkten vordringen. Ein Rückfall unter den EMA200 könnte jedoch Abgaben bis 27.176 oder sogar 26.182 Punkte auslösen.

Der Dow Jones stand am Freitag vom Start weg unter Druck und fiel unter seinen Aufwärtstrend seit dem 1. Oktober 2026. Er brach auch das logarithmische 38,2%-Retracement bei 52.002 Punkten. Im späten Handel erholte sich der Index leicht. In der Vorbörse nähert er sich wieder dem gebrochenen Retracement an. Ein Stundenschlusskurs über 52.002 Punkte könnte zu einem Anstieg bis an den Widerstand bei 52.319 Punkten führen.

Der S&P 500 befindet sich seit seinem Allzeithoch bei 7.844 Punkten vom 6. Oktober 2026 in einer Abwärtsbewegung. Am Freitag riss er ein Abwärtsgap zwischen 7.690 und 7.637 Punkten und fiel bis auf 7.527 Punkte zurück. Erst in den letzten 75 Handelsminuten kam es zu einer Erholung. Diese kann kurzfristig in Richtung 7.620 oder sogar 7.647 Punkte fortgesetzt werden. Ein Ausbruch über 7.647 Punkte würde weiteres Potenzial in Richtung 7.721 Punkte eröffnen. Scheitert der Index an diesem Widerstandsbereich, könnte es zu einer weiteren Abwärtsbewegung kommen.